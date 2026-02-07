Turista ecuatoriano queda sorprendido: en Lima compró tarjeta del Metropolitano en segundos y compara con Quito: “Parece estar a años luz”

Por Redacción EC

En la actualidad, el Metropolitano se ha convertido en uno de los sistemas de transporte público más importantes de la capital, pues miles de personas lo utilizan a diario para movilizarse a sus centros de trabajo, estudio o para realizar otras actividades. De hecho, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los buses con cierto año de antigüedad serán renovados, así como la implementación de nuevos carriles y accesos, a fin de brindar un buen servicio a sus usuarios. Frente a esta situación, un video se hizo viral en TikTok luego de que un turista ecuatoriano destacara la facilidad para obtener las tarjetas y viajar en el servicio, lo que generó diversas reacciones entre los internautas por esta inesperada apreciación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

