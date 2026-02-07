Turista ecuatoriano queda sorprendido: en Lima compró tarjeta del Metropolitano en segundos y compara con Quito: “Parece estar a años luz”

En la actualidad, el Metropolitano se ha convertido en uno de los sistemas de transporte público más importantes de la capital, pues miles de personas lo utilizan a diario para movilizarse a sus centros de trabajo, estudio o para realizar otras actividades. De hecho, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que los buses con cierto año de antigüedad serán renovados, así como la implementación de nuevos carriles y accesos, a fin de brindar un buen servicio a sus usuarios. Frente a esta situación, un video se hizo viral en TikTok luego de que un turista ecuatoriano destacara la facilidad para obtener las tarjetas y viajar en el servicio, lo que generó diversas reacciones entre los internautas por esta inesperada apreciación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO UN TURISTA ECUATORIANO SOBRE EL SERVICIO DEL METROPOLITANO?

A través de un video publicado por la cuenta de @andreaaleshigeru en TikTok, un turista de nacionalidad ecuatoriana llegó hasta una de las estaciones del Metropolitano para utilizar el servicio, donde tuvo que pagar S/ 4.50 para obtener la tarjeta de viaje. Fue tal el asombro del extranjero que destacó la rapidez del sistema para adquirir, en simples pasos y a través de una máquina, el acceso que le permitió movilizarse por diferentes rutas, señalando que esto no ocurre en su país. De hecho, contó que en Ecuador demora aproximadamente como tres semanas para conseguir una de esas tarjetas, ya sea para el bus o el tren subterráneo.

“Y aquí algo que parece estar a años luz de lo que tenemos en Quito. Una tarjeta del transporte urbano. Fue bien sencillo. No había una persona, solo una máquina. Pones tu dinero en la máquina y automáticamente te vende la tarjeta y el vuelto te lo da en saldo para utilizar en el transporte público. Simple, rápido, sencillo. En Quito para obtener una tarjeta para el metro subterráneo y bus tienes que crear un usuario, dar los datos, cuenta bancaria, tarda un montón de días. Aquí en Lima 20 segundos, en Quito 20 días. Ya sabes la burocracia ecuatoriana”, contó el turista.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DEL SERVICIO “PLAYERO ANCÓN” EN LIMA?

A través de sus plataformas oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dio a conocer que el novedoso servicio especial “Playero Ancón” operará todos los fines de semana durante la temporada de verano. Es decir, los buses, que tienen una capacidad para trasladar a 80 pasajeros, funcionarán los sábados y domingos con horarios establecidos y paraderos autorizados (Carabayllo - Ancón y viceversa).

Según la entidad pública, en su primer fin de semana de funcionamiento el bus trasladó a cientos de veraneantes, quienes pudieron planificar con mayor facilidad su salida y regreso gracias al cumplimiento puntual de la programación. Es importante mencionar que la tarifa única del servicio tiene un costo de S/ 6.00. Así, a continuación, te presentamos los horarios de operación del bus playero:

Salidas desde la avenida Chimpu Ocllo (Carabayllo):

11:00 a. m., 11:30 a. m., 12:00 m., 12:30 p. m., 1:00 p. m. y 1:30 p. m.

Regreso desde Ancón (Playa Las Conchitas) hacia Chimpu Ocllo: