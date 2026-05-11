Los pagos electrónicos continúan expandiéndose en el transporte público peruano gracias al avance de aplicaciones como Yape, que permiten a los pasajeros realizar abonos de manera rápida y sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Este sistema ha facilitado las operaciones diarias y contribuido a reducir el intercambio físico de billetes y monedas durante los viajes. La herramienta digital creada por Banco de Crédito del Perú ha incorporado en los últimos meses nuevas opciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las funciones más destacadas figura la implementación de accesos directos para efectuar transferencias con mayor rapidez dentro de la propia aplicación. Además de agilizar los pagos, la plataforma mantiene disponibles distintos canales de asistencia para resolver dudas, reportar inconvenientes y brindar orientación sobre el correcto funcionamiento del servicio a quienes utilizan la billetera digital en sus actividades cotidianas.

¿Tuviste problemas con Yape? Así puedes hacer tu reclamo sin complicaciones

Haciendo clic en cualquiera de las opciones que se encuentran debajo podrás resolver tus dudas y de ser necesario, contactarte con un asesor y resolverlas donde te encuentres:

Contáctate con Yape al número de WhatsApp +51 939 339 299 o haciendo clíc aquí.

¿Qué hago en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

¿Qué son las Yape Promos y cómo se usan?

Las Yape Promos son descuentos exclusivos en productos y servicios a los que puedes acceder pagando con Yape. Encuéntralas en la sección de "Promos" de tu app.

Cada Yape Promo pertenece a una de estas 3 categorías:

Compra ahora: Toca en la promo de tu interés, yapea el monto indicado y canjéala siguiendo las indicaciones que aparecerán en pantalla. Compra en local: Dirígete al local del comercio, pregunta por la promo y yapea escaneando el código QR que te mostrarán. Compra en línea: Ingresa a la web/app del comercio y usa Yape como tu método de pago para acceder a la promoción (ingresa el cupón de descuento de ser necesario).

Podrás ver la categoría debajo de cada promoción.