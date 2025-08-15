El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que los ciudadanos peruanos mayores de 18 años tienen como fecha límite el 14 de octubre de 2025 para renovar o actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta actualización es necesaria para asegurar que su información esté correctamente registrada en el Padrón Electoral que se empleará en las Elecciones Generales de 2026.

Una vez vencido el plazo del 14 de octubre, cualquier cambio realizado en el DNI no será incluido en el Padrón Electoral, ya que este se elabora con los datos registrados hasta esa fecha. Por ello, es fundamental que modificaciones como el domicilio, el estado civil o la fotografía se gestionen antes del cierre, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso de votación.

El Reniec advirtió que, si la dirección no se actualiza antes del plazo establecido, el ciudadano podría ser asignado a un local de votación ubicado en un distrito o provincia distinta a la de su residencia actual. Esta situación podría ocasionar inconvenientes logísticos y representar un gasto extra en transporte para acudir a sufragar.

La entidad también destacó la relevancia de contar con una fotografía actualizada en el DNI. En caso de que el ciudadano conserve una imagen tomada durante su adolescencia —conocido popularmente como “DNI con cara de niño”—, esto podría generar confusiones al momento de identificarse en la mesa de votación.

¿Q ué es el DNI?

El DNI, o Documento Nacional de Identidad, es una credencial oficial que permite identificar a una persona dentro de su país. Contiene información personal básica como nombres, fecha de nacimiento, foto, firma, dirección y un número único. Además de servir para demostrar quién eres, el DNI es necesario para realizar diversos trámites, acceder a servicios públicos y ejercer derechos como votar en las elecciones. En resumen, es una herramienta clave para tu identificación y participación como ciudadano.

Qué es Reniec

RENIEC es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del Perú. Es una institución del Estado encargada de registrar oficialmente a todas las personas que nacen en el país, así como de llevar el control de sus datos personales, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, entre otros.

También es la entidad responsable de emitir el DNI (Documento Nacional de Identidad) y de organizar el padrón electoral, es decir, la lista de ciudadanos habilitados para votar en elecciones. Además, se encarga de registrar nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones.