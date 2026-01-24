La campaña que permite tramitar el DNI electrónico de manera gratuita entra en sus últimos días en el distrito de Jesús María. Ante la alta demanda registrada desde su inicio, la municipalidad confirmó que la iniciativa, realizada en coordinación con el Reniec, se mantendrá activa hasta el 30 de enero, ofreciendo una oportunidad clave para acceder a este documento esencial sin costo alguno.

La medida busca facilitar el acceso a la identificación oficial, indispensable para trámites de salud, educación y programas sociales, especialmente entre menores de edad y adultos mayores. Descubre dónde realizar el trámite, en qué horarios atenderán y quiénes pueden beneficiarse de esta campaña gratuita.

¿DÓNDE SE REALIZA EL TRÁMITE DEL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

El proceso se lleva a cabo en la Casa del Vecino del distrito de Jesús María, ubicada en el jirón Estados Unidos 291. Este espacio ha sido acondicionado como punto de atención para recibir a los vecinos interesados en obtener el DNI electrónico sin ningún pago. Personal especializado del Reniec y de la municipalidad se encarga de orientar a los asistentes y agilizar cada etapa del trámite.

Foto: Andina

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ATENCIÓN Y HASTA CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE?

La campaña funciona de lunes a viernes, desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Estará activa únicamente hasta el jueves 30 de enero, por lo que las autoridades recomiendan acudir con anticipación. Los cupos son limitados y la demanda ha sido alta desde los primeros días, especialmente por parte de familias y adultos mayores.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO SIN COSTO?

La iniciativa está dirigida a grupos específicos de la población del distrito. Pueden beneficiarse:

Menores de edad, desde recién nacidos hasta los 16 años.

Adolescentes de 17 años que requieran su documento actualizado.

Personas adultas mayores a partir de los 60 años.

El objetivo es facilitar el acceso a la identificación oficial a quienes suelen enfrentar mayores barreras para realizar este tipo de trámites, según informa Infobae.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.