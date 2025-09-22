El sorteo de La Tinka del 21 de septiembre coronó a un nuevo millonario que, con solo 5 soles invertidos en una jugada en línea, se llevó el pozo acumulado más grande en la historia del popular juego de azar: más de 45 millones de soles.

Pero no todo fue celebración, ya que una condición legal le restó brillo al premio millonario. Y es que, pese a la magnitud de la cifra, una parte importante se quedó en manos del Estado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO DINERO SE LLEVÓ REALMENTE EL GANADOR DE LA TINKA?

Aunque el pozo acumulado alcanzó los S/45.805.280, el ganador no recibirá ese monto completo. La normativa establece un impuesto del 10% sobre este tipo de premios, lo que significa un descuento de S/4.580.528. Finalmente, la cifra que irá directamente a su bolsillo será de S/41.224.752.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS GANADORES DEL 21 DE SEPTIEMBRE?

La combinación que convirtió a este jugador en millonario estuvo compuesta por seis bolillas: 02, 20, 28, 32, 44 y 46. Este conjunto de números marcó un hito al otorgar el premio más elevado registrado en La Tinka.

La Tinka reveló que el boleto premiado había sido adquirido el mismo día, pero no en una agencia física, sino a través de la página web oficial. Con apenas una jugada de 5 soles, el afortunado participante logró llevarse el pozo más alto de la historia del juego, según informa El Popular.

¿QUÉ PASA SI EL GANADOR NO RECLAMA SU PREMIO?

El reglamento establece que el afortunado tiene un máximo de 170 días calendario para reclamar la totalidad del dinero. Si no se presenta en ese plazo, todavía puede recuperar solo el 10% del monto durante los 10 días posteriores. Una vez superados los 180 días desde el sorteo, el derecho al premio se pierde definitivamente.

¿CÓMO SE COBRA UN PREMIO DE LA TINKA EN PERÚ?

Los premios pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado llevando el boleto ganador. También se puede realizar el cobro en línea desde la página web de Intralot: basta con ingresar a la cuenta del usuario, dirigirse a la opción “Cobrar premio” y registrar el código del boleto para que el monto sea depositado en la tarjeta de débito previamente vinculada.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA TINKA Y CÓMO SE JUEGA?

La Tinka nació en 1994 bajo la empresa Lottery Holding y fue la primera lotería electrónica del país. Para jugar, los participantes deben escoger seis números del 1 al 50. Solo importa que coincidan con los números sorteados, sin importar el orden.