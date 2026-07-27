Por Redacción EC

Recargar la tarjeta Lima Pass para viajar en el Metropolitano y los Corredores Complementarios ya no requiere acudir a una boletería ni hacer largas filas. Los usuarios ahora pueden utilizar Yape para añadir saldo desde su celular de manera rápida y segura, una alternativa que facilita el acceso al transporte público y permite realizar la operación en pocos minutos sin necesidad de efectivo. El servicio está disponible durante gran parte del día y también permite recargar tarjetas de familiares o amigos, ofreciendo una opción más práctica para quienes utilizan este sistema de transporte de forma frecuente.