Recargar la tarjeta Lima Pass para viajar en el Metropolitano y los Corredores Complementarios ya no requiere acudir a una boletería ni hacer largas filas. Los usuarios ahora pueden utilizar Yape para añadir saldo desde su celular de manera rápida y segura, una alternativa que facilita el acceso al transporte público y permite realizar la operación en pocos minutos sin necesidad de efectivo. El servicio está disponible durante gran parte del día y también permite recargar tarjetas de familiares o amigos, ofreciendo una opción más práctica para quienes utilizan este sistema de transporte de forma frecuente.

Así puedes recargar tu tarjeta con Yape

Para realizar la operación, solo debes ingresar a la aplicación de Yape y seleccionar la opción “Yapear Servicios”. Luego, busca “Metropolitano y Corredores”, ingresa los 10 dígitos de la tarjeta Lima Pass, elige el monto que deseas recargar —con un mínimo de S/10— y confirma el pago. Una vez completada la transacción, será necesario esperar aproximadamente 15 minutos para que la recarga quede disponible.

No olvides activar el saldo

Después del tiempo de procesamiento, el usuario deberá activar el saldo antes de utilizar la tarjeta en el sistema de transporte. Si realizas una nueva recarga dentro de la misma semana, primero será necesario activar la anterior. En caso de haber pasado varios días sin hacerlo, el saldo no se pierde, ya que al momento de la activación se acumularán todas las recargas pendientes.

Además, la plataforma permite recargar tarjetas de terceros, por lo que es posible añadir saldo a la Lima Pass de un familiar o amigo siguiendo el mismo procedimiento desde la aplicación de Yape.

Dónde consultar las promociones de Yape

La aplicación también cuenta con una sección donde los usuarios pueden revisar las promociones adquiridas mediante la modalidad “Compra ahora”. Para encontrarlas, basta con ingresar al apartado “Promos” y seleccionar la pestaña “Mis compras”, donde aparecerán los códigos de canje, la fecha de vencimiento, los términos y condiciones, así como las instrucciones para utilizar cada beneficio.

Las promociones correspondientes a “Compra en línea” y “Compra en local” no aparecen en esta sección, por lo que únicamente estarán visibles aquellas que fueron adquiridas directamente desde la aplicación.

También puedes pagar otros servicios

Además de recargar la tarjeta del Metropolitano y los Corredores Complementarios, Yape permite cancelar distintos servicios básicos desde la misma plataforma. Para hacerlo, solo debes ingresar a “Yapear Servicios”, elegir la categoría correspondiente, seleccionar la empresa proveedora e ingresar el código de cliente o número de suministro solicitado. De esta manera, la aplicación reúne en un solo lugar diversas operaciones cotidianas, evitando desplazamientos y simplificando los pagos desde el celular.