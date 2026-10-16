Por Redacción EC

El uso de Yape se ha extendido entre miles de personas que recurren a esta billetera digital para realizar transferencias y recibir pagos desde sus teléfonos móviles. No obstante, pueden surgir dudas cuando un usuario decide cambiar de número telefónico, dejar de utilizar el servicio o cerrar definitivamente su cuenta. Una de las principales interrogantes en estas situaciones está relacionada con el dinero que aún mantiene disponible en la aplicación y el destino que tendrán esos fondos tras completar el procedimiento. Por ello, antes de efectuar cualquier cambio, conviene informarse sobre las condiciones establecidas por la plataforma y las medidas que deben adoptarse para proteger el saldo. En esta nota te contamos qué debes conocer antes de eliminar tu cuenta y cómo evitar posibles inconvenientes con tu dinero.