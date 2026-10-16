El uso de Yape se ha extendido entre miles de personas que recurren a esta billetera digital para realizar transferencias y recibir pagos desde sus teléfonos móviles. No obstante, pueden surgir dudas cuando un usuario decide cambiar de número telefónico, dejar de utilizar el servicio o cerrar definitivamente su cuenta. Una de las principales interrogantes en estas situaciones está relacionada con el dinero que aún mantiene disponible en la aplicación y el destino que tendrán esos fondos tras completar el procedimiento. Por ello, antes de efectuar cualquier cambio, conviene informarse sobre las condiciones establecidas por la plataforma y las medidas que deben adoptarse para proteger el saldo. En esta nota te contamos qué debes conocer antes de eliminar tu cuenta y cómo evitar posibles inconvenientes con tu dinero.
Si tienes Yape con BCP o Yape con otro banco/caja, el dinero de tu Yape seguirá en la tarjeta que registraste.
En caso tengas Yape con DNI (sin tarjeta) y:
- Tienes acceso al app para eliminar tu cuenta: Retira tu dinero o yapea todo a una persona de confianza que luego te lo pueda devolver rápidamente.
- No tienes acceso al app: Podrás eliminar tu cuenta desde la página web de Yape y emitiremos un giro por el total de tu dinero para que lo retires desde una ventanilla del BCP.
Te enviaremos un mensaje de texto hasta 2 días hábiles después para que puedas retirar tu dinero. Ese día, será obligatorio que presentes tu DNI físico.
Para actualizar el correo que tienes asociado a Yape, sigue estos pasos:
- Entra a “Mi Perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”.
- Entra al app y toca el botón “Crear cuenta”.
- Ingresa el mismo número de celular que ya tenías registrado y el código de validación que te llegará por mensaje de texto.
- Coloca tu documento de identidad y tu nuevo correo electrónico.
- Ingresa tu clave de 6 dígitos y elige el mismo tipo de cuenta que tenías previamente.
- Sigue los pasos para validar tu identidad ¡y listo! Ya tienes tu nuevo correo afiliado a Yape.
Si eres Yape con BCP o Yape con DNI, puedes elegir el monto total a yapear por día. Tú decides entre estas 3 opciones: S/ 500, S/ 950 o S/ 2,000.
Para aumentar o reducir tu límite diario, sigue estos pasos:
- Ingresa a tu perfil desde el ícono de la persona en la pantalla de inicio.
- Ubica y selecciona la opción de “Límites transaccionales”. Puedes ingresar directamente usando este enlace desde tu celular.
- Elige el límite de yapeo diario que prefieres.
- Si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.
- Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo! Recibirás un correo de confirmación.