Reniec habilitó un sistema de reserva de citas para facilitar los trámites relacionados con el DNI en distintas sedes del país. (Fuente: Reniec)
Reniec habilitó un sistema de reserva de citas para facilitar los trámites relacionados con el DNI en distintas sedes del país. (Fuente: Reniec)
Por Redacción EC

Si necesitas renovar tu DNI, realizar un duplicado o actualizar algún dato personal, ahora puedes programar tu atención con anticipación en determinadas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La institución habilitó un sistema de citas para que los ciudadanos elijan una sede, fecha y horario disponibles antes de acudir presencialmente, una medida que busca organizar la atención y reducir los tiempos de espera.