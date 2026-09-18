Si necesitas renovar tu DNI, realizar un duplicado o actualizar algún dato personal, ahora puedes programar tu atención con anticipación en determinadas oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La institución habilitó un sistema de citas para que los ciudadanos elijan una sede, fecha y horario disponibles antes de acudir presencialmente, una medida que busca organizar la atención y reducir los tiempos de espera.

¿En qué sedes del Reniec se pueden reservar citas?

Reniec informó que la reserva de citas está disponible en 13 sedes de atención a nivel nacional. Entre los locales que ya cuentan con esta modalidad figuran las oficinas ubicadas en el Cercado de Lima, Jesús María, Independencia y Miraflores, además de establecimientos situados en Cusco, Abancay y Huaraz. Las direcciones y los horarios dependen de cada centro habilitado.

A partir del lunes 21 de setiembre de 2026, seis locales se incorporarán al sistema de citas: Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica. Los usuarios pueden ingresar previamente a la plataforma del Reniec para revisar las opciones disponibles y seleccionar la oficina que les resulte más conveniente.

¿Cómo reservar una cita para renovar el DNI?

El primer paso consiste en pagar el trámite correspondiente, ya que la plataforma no permite continuar con la reserva si el abono aún no ha sido registrado. El pago puede realizarse mediante Yape, luego de generar el ticket respectivo, o a través de agentes del BCP, el Banco de la Nación y la plataforma págalo.pe, según el procedimiento elegido.

Después, el ciudadano debe ingresar al Gestor de Citas de Reniec, seleccionar la opción “Reservar cita” y completar sus datos personales, como número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Luego tendrá que elegir el servicio “Trámite de DNI/DNIe”, indicar si realizará una renovación, duplicado o actualización de información, y seleccionar una sede habilitada.

¿Qué hacer después de elegir la sede y el horario?

Para completar la reserva, el usuario deberá registrar un correo electrónico y validar la dirección mediante un código enviado a su bandeja de entrada. Una vez confirmada la identidad, podrá revisar las fechas y horas disponibles, escoger la alternativa que prefiera y finalizar la programación. Es importante conservar la constancia o los datos de la cita para presentarse en la oficina seleccionada.

No todas las gestiones requieren una reserva previa. Reniec precisó que las personas con discapacidad y las madres gestantes pueden acudir sin cita para realizar sus trámites de DNI y recibir atención preferencial. Asimismo, el recojo del documento y los procedimientos relacionados con registros civiles se realizan por orden de llegada, sin necesidad de separar una atención virtual.

Qué trámites requieren cita y cuáles no

Dentro del sistema, el ciudadano deberá seleccionar “Trámite de DNI/DNIe” y especificar el servicio que necesita, como renovación, duplicado, rectificación o actualización de datos. Luego tendrá que escoger la sede habilitada, registrar su correo electrónico, validar el código enviado a su bandeja de entrada y elegir una fecha y hora disponibles. Cuando estos pasos concluyen, la cita queda registrada.

Reniec precisó que las personas con discapacidad y las madres gestantes no necesitan reservar una cita, ya que recibirán atención preferencial en las sedes habilitadas. Tampoco se requiere programación previa para recoger un DNI ya emitido ni para realizar trámites vinculados a registros civiles, pues estos servicios se atienden por orden de llegada. Antes de acudir, conviene verificar que el documento esté listo y revisar los requisitos específicos del procedimiento que se realizará.

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