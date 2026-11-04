Los ciudadanos peruanos que necesitan gestionar su pasaporte cuentan ahora con una alternativa que evita la búsqueda de horarios disponibles en la plataforma de citas. La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un mecanismo que permite presentarse de forma presencial en determinados puntos de atención y solicitar el documento sin una reserva previa. La medida pretende facilitar el acceso al servicio y agilizar un procedimiento que anteriormente podía convertirse en un obstáculo para quienes no encontraban cupos disponibles. La nueva modalidad amplía las posibilidades de atención para las personas que requieren contar con su documento de viaje en un plazo determinado. La respuesta de los usuarios durante las primeras jornadas refleja la demanda existente. En ese periodo se tramitaron más de 27 mil pasaportes electrónicos a escala nacional, una cifra que evidencia el interés por contar con opciones más flexibles al momento de realizar esta gestión.

¿Te urge el pasaporte? Así puedes solicitarlo sin esperar una cita

¿Dónde funciona esta modalidad y quiénes pueden utilizarla? Conocer los establecimientos habilitados, la documentación solicitada y las condiciones del procedimiento resulta fundamental antes de dirigirse a una oficina de Migraciones. Aquí te contamos los principales detalles que debes considerar para evitar contratiempos.

Si tienes un viaje de urgencia y necesitas tu pasaporte electrónico , puedes tramitarlo dentro de los dos días hábiles previos a la salida de tu vuelo en cualquier oficina de Migraciones o en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) que expiden pasaportes electrónicos ordinarios, a nivel nacional. En la sede del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podrás tramitarlo dentro de las 8 horas previas a tu vuelo.

Los usuarios con vuelos para Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay, podrán salir del país con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, de acuerdo con los convenios establecidos.

Cuáles son los requisitos

Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Tarjeta de embarque de la aerolínea ( boarding pass ) o el boleto de transporte aéreo (entiéndase como tal, al documento que acredita la compra del pasaje), con los datos del ciudadano correctamente indicados, en el que se acredite la proximidad del viaje internacional.

) o el boleto de transporte aéreo (entiéndase como tal, al documento que acredita la compra del pasaje), con los datos del ciudadano correctamente indicados, en el que se acredite la proximidad del viaje internacional. Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso.

Demás requisitos para mayores o menores de edad, según sea el caso. Ten en cuenta que el código de pago para casos de urgencia es diferente (código 01808).

Hazlo en 4 pasos:

1) Realiza el pago por el derecho de trámite

Haz el pago de S/ 120.90 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe: puedes pagar online, con tarjeta de crédito o débito, en la plataforma Págalo.pe con el código 01808 .

puedes pagar online, con tarjeta de crédito o débito, en la plataforma con el código . Banco de la Nación: dirígete a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y realiza el pago correspondiente.

Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago y conservar el comprobante de pago, ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

Si realizaste el pago de S/ 98.60, deberás abonar el monto adicional S/ 22.30 con el código de pago 01810.

2) Solicita tu pasaporte

Acércate a las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones o a las agencias desconcentradas de Pasaporte ubicadas en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), dentro de los dos (02) días hábiles previos a la salida de tu vuelo.

En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez realiza el trámite dentro de las 8 horas previas a tu viaje.

Presenta el boleto de transporte aéreo o el boarding pass, el Formulario PA – Pasaporte Electrónico ordinario para casos de urgencia, el recibo de pago por derecho de trámite, la Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, de ser el caso), y demás requisitos para mayores o menores de edad, según sea el caso. Ten en cuenta que el código de pago es diferente (código 01808).

3) Registra tus datos biométricos

Una vez presentados tus requisitos, se iniciará el proceso de emisión de tu pasaporte electrónico, donde grabarán tus huellas dactilares y te tomarán una foto de acuerdo a las normas internacionales para la identificación biométrica.

Para la toma de fotos, debes tener en cuenta estas condiciones:

No usar gafas con monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

4) Recoge tu pasaporte electrónico

Realizada la captura de tus datos biométricos, recoge tu pasaporte electrónico de acuerdo al tiempo indicado por la sede de Migraciones.