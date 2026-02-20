Más de un millón de ciudadanos peruanos que viven fuera del país se alistan para participar en las Elecciones Generales del 12 de abril, una fecha decisiva que también significará la reinstauración del Parlamento bicameral. Desde diversas regiones del mundo, los connacionales acudirán a las sedes consulares habilitadas para sufragar y definir el futuro político de la nación.

El reparto de este electorado permite identificar los puntos del planeta donde se concentra la comunidad peruana más numerosa, así como las naciones y urbes que reúnen el mayor número de votantes. También ofrece una mirada al perfil de quienes figuran en el registro oficial. Conoce en qué destinos se encuentran los peruanos autorizados para sufragar y cómo está conformado este significativo segmento del padrón.

¿VIVES EN EL EXTRANJERO? DESCUBRE DÓNDE VOTAN LOS PERUANOS FUERA DEL PAÍS

De cara a las elecciones del 12 de abril, el padrón oficial registra a 1 210 813 compatriotas aptos para votar fuera del territorio nacional. Este grupo no solo intervendrá en la definición de la próxima Presidencia de la República, sino que además elegirá a sus propios representantes en el Legislativo: dos diputados y un senador encargados de llevar la voz de la diáspora al Parlamento.

La magnitud de esta cifra confirma la creciente relevancia del sufragio emitido en el extranjero dentro del escenario político nacional.

¿EN QUÉ CONTINENTES SE CONCENTRAN LOS ELECTORES?

La mayor parte de los votantes peruanos fuera del país se encuentra en América, seguida por Europa. La distribución por continentes es la siguiente:

América: 757 109 electores.

Europa: 403 992 ciudadanos habilitados.

Asia: 41 419 votantes registrados.

Oceanía: 7 906 personas.

África: 387 electores.

Estos datos muestran que la presencia peruana con derecho a voto se concentra principalmente en el continente americano y en países europeos.

¿QUÉ PAÍSES AGRUPAN A MÁS VOTANTES PERUANOS?

Al revisar los padrones por país, se observa que algunos concentran un número significativamente mayor de electores:

En América, Estados Unidos encabeza la lista con 368 185 votantes, seguido por Argentina (145 893) y Chile (137 987). Canadá y Brasil completan los cinco primeros lugares.

En Europa, España destaca ampliamente con 219 544 ciudadanos habilitados, mientras que Francia, Alemania y Suiza presentan cifras menores.

En Asia, Japón reúne la mayoría de votantes peruanos con 37 660 personas.

En África y Oceanía, los registros son reducidos, siendo Australia el país con mayor número de electores en esta última región.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES CON MÁS ELECTORES HABILITADOS?

Las sedes consulares con mayor concentración de votantes se encuentran en grandes ciudades. Las principales son:

Buenos Aires

Santiago

Madrid

Barcelona

Milán

También destacan oficinas consulares en Paterson, Miami, Nueva York y Los Ángeles, que reúnen a decenas de miles de peruanos inscritos para votar, según informa la agencia Andina.

¿CÓMO ES EL PERFIL DE LOS ELECTORES EN EL EXTERIOR?

Del total de votantes registrados, 661 513 son mujeres y 549 300 hombres. El grupo etario más numeroso corresponde a personas entre 40 y 49 años, seguido por quienes tienen entre 50 y 59 años. Además, 785 328 ciudadanos votarán por primera vez para elegir al Congreso bicameral, lo que convierte a este proceso en un hito para los peruanos que residen fuera del país.

