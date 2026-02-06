Con el objetivo de que miles de peruanos cuenten con su Documento Nacional de Identidad (DNI), en varias partes del país se llevan a cabo jornadas para brindar este importante documento. Este servirá para que puedan acceder a diversos derechos fundamentales o abrir cuentas bancarias, así como participar en el próximo proceso electoral. Precisamente, en medio de la campaña ‘Verano Inclusivo 2026’, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una buena noticia para la población: nuevas campañas gratuitas para otorgar el DNI electrónico durante febrero. Esta iniciativa se desarrollará en diversos distritos de Lima, donde se brindará otros trámites esenciales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL NUEVO DNI ELECTRÓNICO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO Y VILLA EL SALVADOR?

A través de la plataforma oficial del Estado, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó a sus vecinos que hasta el 27 de febrero se realizará la entrega del DNI electrónico gratuito exclusivamente para menores de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, las personas tendrán que acercarse a la Subgerencia de Programas Sociales, situada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande, de lunes a viernes, entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m. El municipio indicó que solo disponen de cupos limitados por día, por lo que instaron a la población a tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

Asimismo, en Villa El Salvador se llevará a cabo una nueva jornada para la entrega del documento electrónico a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema. De acuerdo con la página web, la atención es de lunes a viernes, de 9.30 a. m. a 1.00 p. m., por lo que los interesados deberán acudir a Villa del Adulto Mayor, ubicada en el sector 3 grupo 8. Es importante mencionar que la campaña estará disponible hasta el 13 de febrero y permitirá reducir las brechas de identificación y atender la demanda registrada en las distintas agencias de la entidad en estos distritos.

¿QUÉ REGIONES DEL PERÚ SE BENEFICIARÁN CON EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció que desde el 26 de enero al 1 de febrero de 2026 se desarrollará una megacampaña para diversos trámites de DNI. Esta importante iniciativa, que llegará a 21 departamentos, 30 provincias y 54 distritos a nivel nacional, beneficiará exclusivamente a menores de edad, adultos mayores y personas que presenten cierta discapacidad.

Entre las regiones que figuran para acceder a este beneficio están Cajamarca, Junín, Loreto, Apurímac, Madre de Dios, Cusco, Lima y más. Así, el Reniec estableció un ENLACE para conocer a detalles los departamentos beneficiados. Por último, esta campaña se desarrolla en todo el país en diversos espacios, como instituciones educativas, municipalidades, sedes de la Demuna, estadios, oficinas registrales y prefecturas regionales, entre otros. “Esta campaña tiene como objetivo atender de manera directa a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que requieren su documento de identidad”, indicó la entidad, conforme comparte Latina.