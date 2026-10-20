En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, con el objetivo de garantizar el servicio público móvil en zonas posiblemente afectadas, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó medidas temporales para conservar saldos y promociones en los celulares. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BENEFICIOS BRINDÓ OSIPTEL A LOS USUARIOS DE CELULARES EN ZONAS DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de la Resolución n.° 133-2026-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones informó que, ante la emergencia por el Fenómeno El Niño, estableció medidas de protección temporal para los usuarios de líneas prepago. Estas incluyen la suspensión del vencimiento de saldos y promociones, así como de la cancelación de líneas por falta de recargas o uso. De acuerdo con Osiptel, si las operadoras no pueden implementar estas medidas por motivos técnicos, deberán ofrecer mensajes de texto (SMS) gratuitos como alternativa.

Asimismo, entre las otras disposiciones temporales, OSIPTEL indicó que las operadoras podrán migrar temporalmente las líneas pospago a prepago con el propósito de evitar su suspensión por falta de pago, sin cobrar por el cambio y manteniendo las deudas pendientes. Eso no es todo, los usuarios podrán solicitar el fraccionamiento de sus recibos y acceder a líneas prepago temporales mientras dure la emergencia por El Niño. Es importante mencionar que las medidas se aplicarán exclusivamente en las zonas declaradas en estado de emergencia por el fenómeno natural y durante el periodo establecido para cada caso.

PCM APRUEBA PROTOCOLOS PARA EL MANEJO DE CADÁVERES ANTE DESASTRES NATURALES

A través de la Resolución de Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres n.° 005-2026-PCM/SGRD, la Presidencia del Consejo de Ministros admitió nuevos lineamientos para el manejo de cadáveres y restos humanos ante emergencias y desastres asociados al Fenómeno El Niño. Esta medida, propuesta y sustentada por el Indeci, busca coordinar la actuación de las instituciones competentes frente a este tipo de situaciones, mediante procedimientos seguros y respetuosos de la dignidad humana para el manejo de restos humanos. Además, dispone que estas acciones se incorporen en los planes de preparación y respuesta ante emergencias y desastres.

Asimismo, la Ley n.° 29664 establece el marco normativo para la prevención de riesgos y la coordinación de la respuesta institucional ante desastres naturales. En ese contexto, los nuevos lineamientos aprobados por la PCM buscan fortalecer la articulación entre las entidades competentes y unificar los procedimientos para el manejo de cadáveres y restos humanos durante situaciones de emergencia, como es el caso del Fenómeno El Niño en el país, conforme comparte Expreso.