Por Redacción EC

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, con el objetivo de garantizar el servicio público móvil en zonas posiblemente afectadas, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó medidas temporales para conservar saldos y promociones en los celulares. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.