Viviana Rivasplata, la reconocida ex Miss Perú 2001, ha captado la atención de todos con una reciente revelación que dejó boquiabiertos a muchos. Durante su participación en el programa ‘¡Habla Chino!’, conducido por Aldo Miyashiro, Rivasplata compartió que tuvo una oferta para formar parte de la WWE como una de sus famosas “Divas”; sin embargo, decidió rechazarla. “Me ofrecieron ser una ‘Diva’, ¿me imaginas ahí saltando?”, dijo entre risas.

Esta confesión ha generado gran interés, especialmente al considerar el calibre de la organización y la magnitud de la oportunidad que se presentó ante ella. ¿Por qué Viviana Rivasplata decidió no unirse a las filas de la lucha libre más famosa del mundo? A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ VIVIANA RIVASPLATA NO ACEPTÓ SER UNA ‘DIVA’ DE LA WWE?

La exreina de belleza explicó que la razón principal para rechazar la propuesta de la WWE fue una condición innegociable del contrato: mudarse a Estados Unidos. Viviana siempre ha tenido una fuerte convicción de permanecer en su país natal. “Yo siempre he sido necia con querer vivir en el Perú”, afirmó entre risas, dejando claro que establecerse en el extranjero nunca fue parte de sus planes personales o profesionales.

¿QUÉ OPINA VIVIANA RIVASPLATA SOBRE LA WWE?

Rivasplata admitió con total honestidad que en aquel entonces no tenía una idea clara del impacto global o los beneficios económicos que la WWE podía ofrecer. Con un toque de humor, confesó que si hubiera estado al tanto de las impresionantes ganancias, su decisión podría haber sido muy distinta.

“No me imaginaba todo lo que se ganaba, porque realmente es descomunal, sino me hubiera puesto el traje que sea y hubiera saltado sin miedo; realmente no sabía lo que era”, expresó, reconociendo que la falta de información influyó en su elección.

¿CÓMO SURGIÓ EL INTERÉS DE LA WWE EN VIVINA RIVASPLATA?

El interés de la WWE en Viviana Rivasplata no fue casualidad. La propia modelo y deportista reveló que la propuesta surgió gracias a su versatilidad y su perfil altamente atlético. “La propuesta me llegó porque soy deportista y estaba haciendo modelaje; combinada las dos cosas”, detalló.

Viviana destacó su impresionante historial físico, mencionando: “Yo he sido triatlonista, he hecho pentatlón, tengo medallas de atletismo, he hecho ciclismo a nivel nacional”. Esta sólida preparación deportiva, combinada con su carrera en el modelaje, la convirtió en una candidata ideal para la compañía de lucha libre.