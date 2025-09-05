Con el objetivo de priorizar a los adultos mayores, personas con discapacidad, pensionistas de invalidez y casos de enfermedad grave, desde finales de agosto se inició con la devolución del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). En esta ocasión, cerca de 73 739 exaportantes, que realizaron sus contribuciones durante las décadas de 80 y 90, serán beneficiados con el pago del Reintegro 4 a través del Banco de la Nación. No obstante, a pesar de que ya culminó la fecha establecida en el cronograma de pagos, este grupo de beneficiarios aún tiene la posibilidad de acercarse a cobrar su dinero. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES PUEDEN AÚN COBRAR EL REINTEGRO 4 DEL FONAVI 2025?

A través de la plataforma del Banco de la Nación se anunció el cronograma de pagos que inició el pasado 28 de agosto según el último dígito del DNI. Aunque ya se cumplió con el calendario de pagos, los fonavistas aún pueden acercarse a cualquier agencia del BN a nivel nacional para cobrar su dinero. “Pueden cobrarlo hoy día, mañana, la siguiente semana, el siguiente mes. (...) En cualquier momento. No hay tiempo de caducidad”, explicó Eduardo Gaytán, Jefe de la Subunidad de Orientación y Registro de apoyo al fonavista para Andina.

Eso no es todo, pues, a partir de este lunes 8 de septiembre será también para la presentación y registro de herederos de fonavistas, sin importar el dígito con el que culmine su documento de identidad. Por consiguiente, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital que permite consultar con el DNI si forman parte de la devolución a través de este LINK. Al ingresar, la herramienta digital mostrará de manera automática y detallada si integran el padrón oficial.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DE LA LISTA 22 DEL FONAVI?

En el caso de la esperada Lista 22, el representante del Fenaf Perú y de la Comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, indicó que se pagaría a los adultos mayores que conformen el padrón a partir de noviembre. Este listado estaría integrado por más de 170 mil fonavistas que no recibieron ningún tipo de pago hasta el momento, por lo que esperan recibir información de la secretaría técnica de la PCM. Por otra parte, Luzuriaga confirmó que, por ahora, no existe recursos para continuar con los pagos en el 2026.

“[Para este grupo] está asegurado el financiamiento. Este grupo 22 los van a incorporar, como nuevos, además de los nuevos calificados. (...) Si tenemos que las conexiones de agua y calaminas, son 70 mil personas. Debe estar por ahí [la cantidad de beneficiarios]. Lo que falta para cumplir solamente con la Ley 31928, que es la ley del adelanto, sin S/3.500 millones. Eso es lo que tienen que dar el Gobierno, y cumplir a los casi 1 millón 900 mil fonavistas que ya están registrados”, detalló el titular de la Comisión Ad Hoc.