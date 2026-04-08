Por Redacción EC

A medida que se acerca el domingo 12 de abril, el país se prepara para una jornada decisiva en la que millones de peruanos acudirán a votar por sus nuevas autoridades. En el marco de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo emitirán su voto por listas, sino que también tendrán la posibilidad de utilizar el voto preferencial para respaldar a candidatos específicos, si así lo desean. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reiterado la importancia de acudir bien informado a los centros de votación, revisando previamente los procedimientos y requisitos necesarios para sufragar sin inconvenientes. Asimismo, recordó que es fundamental respetar los horarios establecidos y asistir al local asignado para evitar retrasos durante la jornada. En este contexto, te presentamos a continuación la nómina completa de postulantes al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. Además, te explicaremos otros detalles fundamentales de esta fiesta cívica que está por realizarse.