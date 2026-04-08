A medida que se acerca el domingo 12 de abril, el país se prepara para una jornada decisiva en la que millones de peruanos acudirán a votar por sus nuevas autoridades. En el marco de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo emitirán su voto por listas, sino que también tendrán la posibilidad de utilizar el voto preferencial para respaldar a candidatos específicos, si así lo desean. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha reiterado la importancia de acudir bien informado a los centros de votación, revisando previamente los procedimientos y requisitos necesarios para sufragar sin inconvenientes. Asimismo, recordó que es fundamental respetar los horarios establecidos y asistir al local asignado para evitar retrasos durante la jornada. En este contexto, te presentamos a continuación la nómina completa de postulantes al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino. Además, te explicaremos otros detalles fundamentales de esta fiesta cívica que está por realizarse.

¿Ya sabes por quién votar en las Elecciones Generales 2026? Revisa AQUÍ la lista completa de candidatos al Senado y Diputados

Mira AQUÍ la lista de candidatos a la Cámara de Senadores

Mira AQUÍ la lista de candidatos a la Cámara de Diputados

Mira AQUÍ la lista de candidatos al Parlamento Andino

¿Cómo estará organizado el Senado?

La conformación del Senado se llevará a cabo mediante dos mecanismos de votación diferenciados: por un lado, se elegirán 30 senadores a nivel nacional y, por otro, 30 representantes bajo circunscripciones regionales.

¿Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Generales 2026? Esto dice la ONPE

La ONPE comunicó que la jornada electoral del domingo 12 de abril se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En ese intervalo, los ciudadanos deberán presentarse en los centros de votación que les han sido asignados para cumplir con el proceso. Asimismo, la entidad precisó que este horario ha sido establecido con el objetivo de organizar la afluencia de personas y prevenir concentraciones masivas.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.