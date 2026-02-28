Por Redacción EC

El programa Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes para miles de jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad en el país. Así, entre los beneficios que brinda figuran el acceso a universidades o institutos, además la cobertura de costos académicos, matrícula, pensiones, admisión y titulación, gastos de manutención (alimentación, movilidad y alojamiento) y materiales de estudio. En ese sentido, a pocas semanas de finalizar la primera convocatoria del año, el programa del Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer la lista oficial de los estudiantes preseleccionados a la siguiente y última fase del concurso que corresponde a la Etapa de Selección. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.