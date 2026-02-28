El programa Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), se ha consolidado como una de las iniciativas más importantes para miles de jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad en el país. Así, entre los beneficios que brinda figuran el acceso a universidades o institutos, además la cobertura de costos académicos, matrícula, pensiones, admisión y titulación, gastos de manutención (alimentación, movilidad y alojamiento) y materiales de estudio. En ese sentido, a pocas semanas de finalizar la primera convocatoria del año, el programa del Ministerio de Educación (Minedu) dio a conocer la lista oficial de los estudiantes preseleccionados a la siguiente y última fase del concurso que corresponde a la Etapa de Selección. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

LINK OFICIAL DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN NACIONAL DE BECA 18

Este miércoles 25 de febrero, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) publicó, a través de su plataforma, el listado oficial con los resultados de los estudiantes que quedaron preseleccionados para Beca 18 2026, así como los no preseleccionados y descalificados en el concurso. En la página web, los postulantes encontrarán información personal, como nombres y apellidos, DNI, región, puntaje del Examen Nacional de Preselección (ENP), modalidad, condiciones priorizables, puntaje final y resultados. De esta manera, una vez alcanzado el objetivo, se da paso a la Etapa de Selección (LINK), en la que los jóvenes deberán postular hasta el 6 de marzo para determinar si cumplen con los requisitos y pueden acceder a una de las becas integrales que otorga el Estado peruano. A continuación, te presentamos el portal para conocer la relación de los preseleccionados:

Accede a la plataforma del Pronabec - Beca 18 a través de este ENLACE.

Clic en la lista de preseleccionados, no seleccionados y descalificados.

Buscar con los datos personales del postulante y su puntaje.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RECORTE DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA BECA 18 DE PRONABEC?

Desde hace algunas semanas, miles de jóvenes peruanos se mantienen a la expectativa por la continuidad de Beca 18, los otros programas de Beca 18, Beca Técnico Productiva y Beca Permanencia. Si bien es cierto, el Congreso de la República anunció que incluyeron en el dictamen del Presupuesto Público 2026 los recursos para financiar el servicio a nivel nacional, desde el Poder Ejecutivo informaron que los S/ 50 millones aprobados solo alcanzarían para cubrir 2 000 becas, lo que afectaría a un amplio porcentaje de estudiantes que aspiraban a una de las 20 000 vacantes anunciadas anteriormente.

Por su parte, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Cecilia García, señaló que, con el financiamiento disponible hasta la fecha, aún no se ha definido un monto exacto que se otorgará del programa Beca 18, aunque reconoció que el margen es limitado debido a que el dinero también está destinado para gasto corriente y planillas de maestros. “Con S/50 millones, que es lo adicional que nos han dado, podríamos llegar, en el mejor de los casos, a 2.000 becas. Nuestro ideal es sacar las más posibles porque sabemos las expectativas que se habían creado. Los 50 millones que nos han dado es para todo. De hecho, hay un déficit”, explicó también la funcionaria del Pronabec para La República.