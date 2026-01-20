La app de pagos más usada en el país no se detiene y sigue innovando. Apenas se habla de su reciente herramienta para corregir transferencias erradas y recuperar fondos, Yape vuelve a llamar la atención con una iniciativa más cercana y llena de detalles cotidianos. Desde octubre de 2025, la plataforma empezó a enviar correos personalizados a sus usuarios en su fecha de cumpleaños, sumándose a sus celebraciones de manera original. Este gesto, fuera de lo común en el rubro financiero, refuerza su apuesta por ser algo más que una herramienta de pago: un aliado en la vida diaria de las personas.

Yape lo hace de nuevo: así son las nuevas plantillas que te ayudarán a recibir más yapeos en tu cumpleaños o boda

La novedad va más allá de un simple “feliz cumpleaños”. El mensaje que llega por correo está acompañado de ilustraciones diseñadas para romper la formalidad y, al mismo tiempo, dejar clara una invitación muy particular: pedir un yapeo como regalo. Con humor y un tono desenfadado, Yape convierte una fecha personal en una nueva interacción dentro de su ecosistema, mezclando lo monetario con lo cotidiano sin caer en la seriedad.

Pero esta idea no aparece de la nada. Desde hace años, los cumpleaños ya se habían convertido en una excusa para compartir el código QR en chats y redes, una manera directa y práctica de recibir dinero. Esa costumbre surgió de forma espontánea, sin plantillas ni mensajes oficiales; ahora la plataforma la recoge, la organiza y la lleva a un nivel más elaborado.

Lo más destacable es que ese hábito informal ahora cuenta con el respaldo de la propia app. En la fecha del cumpleaños, llega un correo especialmente diseñado para la ocasión, con una estética pensada para facilitar la solicitud y convertirla en algo natural dentro del festejo. Lo que antes se compartía de manera improvisada ahora se presenta con una identidad oficial, colorida y claramente festiva.

El mensaje es directo y juega con el humor: “¡Celebremos mi cumple! No traigas regalo, ¡me sirven yapeos!”, es una de las alternativas. Además, no se limita a una sola versión: la plataforma ofrece dos plantillas distintas para que cada persona elija la que mejor encaje con su estilo y la pueda compartir en Instagram sin complicaciones, integrando así celebración, redes y pagos en un solo gesto.

¡Ahora puedes cobrar tu sueldo en Yape! Así es como se activa el servicio paso a paso

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, llamaba la atención de medios y ciudadanos en general, tras establecerse iniciativa legislativa donde las billeteras digitales pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance remunerativo hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, hoy dicho dictamen se ha convertido en la LEY N° 32413 que desde el mes de julio 2025, busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiar tu modalidad de cobro de haberes a Yape si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con tu empleador de turno.

Al respecto, resulta importante destacar que el BCP ya ha lanzado nueva funcionalidad para el pago de salarios haciendo uso de popular billetera digital, y mediante el nuevo Telecrédito dirigido a empresas que requieran empezar a hacerlo efectivo tras solicitud de trabajadores realizada antes o después de firma de contrato.

De acuerdo a lo puntualizado mediante el tercer artículo de la LEY N° 32413, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.

¿Qué más debes saber sobre el Yape Sueldo?

La información compartida por parte del Congreso, fundamenta postura entorno a propuesta, refiriendo que de manera exponencial, el uso de Yape y Plin como billeteras digitales habilitadas, ha terminado creciendo hacia el 2025, y actualmente supera más del 58% de la población en cuanto a utilización se refiere.

Asimismo, y desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera a cargo de Ilich López Ureña, indican que esta medida tiene el objetivo de generar el “registro de los trabajadores informales ante las instituciones financieras”, y de esa forma promover su sinceramiento de ingresos provenientes de tanto salarios como beneficios sociales.

Cabe resaltar, que tras aprobación de reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) es la única entidad encargada de determinar el nuevo límite operativo aplicable a tanto Yape como Plin, u otra billetera digital que utilices, y con la cual realices operaciones haciendo uso de dinero electrónico.