Por Redacción EC

Los pagos y las operaciones mediante aplicaciones digitales han ganado cada vez más terreno entre los peruanos, y Yape se ha posicionado como una de las herramientas más utilizadas en este ámbito. Su funcionamiento sencillo y la rapidez de sus transacciones permiten transferir y recibir dinero en pocos segundos, ya sea para realizar compras o enviar montos a familiares y amigos. El aumento de usuarios también ha despertado interrogantes sobre las funciones disponibles y las alternativas para gestionar sus fondos. Una de las preguntas que más se repite es si una persona puede tener dos cuentas de Yape o administrar distintos perfiles desde un mismo celular. En esta nota, te contamos cuáles son las posibilidades que ofrece actualmente la aplicación y qué debes considerar antes de optar por esta alternativa.

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