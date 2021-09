2 de 8

La película dirigida por Mark Griffiths se filmó íntegramente en nuestro país y narra la historia de Max (Toran Caudell), quien acompaña a su padre a Perú para visitar las ruinas de Machu Pichu. Max no está muy contento ante la presencia de Rebeca, la novia de su padre, y se aleja de ellos para visitar las ruinas más cómodamente. Un hombre que parece huir de alguien, es arrojado al vacío. Cuando Max acude en su auxilio, el hombre, casi moribundo, le entrega un objeto y un mensaje que no logra descifrar hasta que pide ayuda a un muchacho peruano que ejerce de guía turístico. (Foto: Max is missing)