Transmisión Liga 1 - 2033 | Cuáles son los canales de pago que lanzará 1190 Sports para ver el fútbol peruano

La empresa 1190 Sports precisó el cómo se llevará a cabo la cobertura de los diferentes partidos de fútbol de la Liga 1 2023. El torneo peruano contará con un canal oficial en donde los usuarios podrán presenciar todos los partidos con contenido exclusivo para todos los suscriptores.

Cabe recordar que el comunicado se dio pese a que aún no se llega a un acuerdo por el conflicto entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio del Fútbol (CFP) por los derechos televisivos del torneo local.

1190 SPORTS: ¿QUÉ DIJO CARLOS BALASSANIAN, GERENTE GENERAL SOBRE LAS TRANSMISIONES DE LA LIGA 1?

El gerente genral de 1190 Sports, Carlos Balassanian se pronunció sobre la transmisión de la Liga 1 y lo que se viene preparando para la programación. “Todo aquel interesado en ver los partidos de la Liga 1 lo podrá hacer a través de la suscripción a la transmisión de los principales operadores de TV paga del Perú. Con la suscripción a la transmisión de los partidos, el hincha va a contar con un canal llamado Liga 1 Max. Este es el canal de suscripción mensual donde se van a transmitir en vivo los partidos de la Liga 1 de Perú. Además, en forma gratuita, habrá un canal básico llamado Liga 1, que no va a transmitir los partidos en vivo, pero va a tener programas de producción original. Los dos canales son 24/7 y tendrán información, análisis, debates, highlights, la previa, la postfecha, entre otros contenidos que estamos pensando. Estamos trabajando en un canal para esos lugares en donde no llegan las transmisiones de TV paga. Se llamará Liga 1 Play y será a través de una OTT”, dijo el Balassanian mediante una entrevista para La República.

Respecto a Liga 1 Max, el directivo anunció los partidos que se podrán ver en la plataforma: “Transmitiremos todos los partidos de la Liga 1 incluidos en los derechos de transmisión vigentes de la FPF. La suscripción mensual le dará al hincha la posibilidad de ver los partidos de local de todos los clubes participantes del Torneo Apertura y Clausura, con excepción de los partidos de local de Carlos Mannucci, Sport Boys, Universitario y Deportivo Municipal”.

También dio detalles sobre la fecha para obtener la Liga 1 Play: “Si Dios quiere, va a arrancar desde la primera fecha. Como los acuerdos fueron hace muy poco, estamos trabajando muy rápido. Saldrá en formato web al principio; después, con el tiempo, va a poder salir para aplicaciones iOS y Android. Eso va a llevar meses; lleva mucho tiempo de preparación. Pero en formato web saldrá desde el primer minuto del torneo”.

¿QUÉ CANALES TRANSMITIRÁN LOS PARTIDOS DE LA LIGA 1?

Carlos Balassanian, gerente general de 1190 Sports, no confirmó el canal de señal abierta que transmitirán los partidos, pero prometió que en los siguientes días habrá noticias. No obstante, quedó descartada la posibilidad de empezar desde la primera fecha del torneo porque están contra el tiempo. Por lo tanto, se viene negociando con Movistar TV para que añada a los canales oficiales del torneo peruano como DirecTV y Best Cable.

“Hay intenciones, pero todavía no se ha avanzado. No creo que se inicie el torneo con una transmisión en señal abierta. Por el momento nos hemos enfocado en preparar muy fuerte la transmisión de los partidos por Liga 1 Max. Por el momento no puedo darte esa información de qué canales son los interesados. Hasta que no haya algo formalizado, es imprudente dar nombres. Nosotros hemos abierto puentes de conversación con Movistar, hemos instado ese acercamiento, y esperamos que fluya de la manera adecuada. No hemos elegido a las operadoras, sino que fueron las primeras con las que hemos entablado conversaciones y con las que ya hemos llegado a un acuerdo que son DirecTV y Best Cable”, expusó.