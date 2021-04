Las Elecciones Generales 2021 se realizarán este domingo 11 de abril y todo va quedando listo para que se den de la mejor manera posible. Bajo esa consigna, las autoridades del caso vienen tomando las medidas que sean necesarias para evitar cualquier tipo de problema. Por esa razón, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que reforzará el servicio de transporte público para no tener que lidiar con inconvenientes en este sentido.

El gran objetivo será multiplicar los despachos y minimizar el tiempo que esperarán los ciudadanos en paraderos y estaciones durante la ejecución de su deber cívico. Cabe mencionar que el transporte público convencional funcionará de las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Además, se pedirá a las empresas de transporte que dispongan de toda la flota habilitada, a fin de garantizar la oferta de movilidad a los usuarios.

¿Cómo funcionará el Metropolitano el día de las Elecciones Generales 2021?

El Metropolitano dispondrá de 265 buses, un 30 % más que otros domingos, en un horario que comenzará a las 5:15 a.m. y se alargará hasta las 9 p.m., con los servicios regulares A, B, C y el Expreso 4. Los corredores complementarios solo funcionarán con 175 buses (25 % más de su flota dominical) de las 5 a.m. a 9 p.m.

Además, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao estará habilitada desde las 5:30 a.m. a las 9 p.m, y los intervalos entre cada uno de los trenes será de 6 minutos entre 5:30 a.m. a las 6 a.m.; mientras que de las 6 a.m. a 8 p.m. el intervalo de paso será de 4 minutos, y, por último, de las 8 p.m. a las 9 p.m. la frecuencia será, nuevamente, de 6 minutos.

El servicio de taxi funcionará a las 24 horas y tendrá que estar autorizado por la autoridad.

¿Qué otras recomendaciones existen para el día de las Elecciones Generales 2021?

Se pide a los ciudadanos regirse al horario escalonado para votar con el fin de evitar aglomeraciones en los centros de votación y en el transporte público. Además, se le recuerda a los votantes que no deben olvidar llevar su lapicero azul, alcohol líquido o en gel para las manos y utilizar correctamente la mascarilla.

