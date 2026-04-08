Por Luis Carlo Merino

A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas del Apolo 8 realizaron el primer viaje alrededor de la Luna. Hoy la noticia trasciende luego que a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), alzaran vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, y en ese sentido empiecen a destacarse similitudes muy particulares con el programa espacial desarrollado para ganarle la carrera a la Unión Soviética. Entorno a precisamente el lanzamiento llevado a cabo el 1 de abril, te compartimos a continuación los nombres de aquellas películas y series que figuran disponibles en servicios de streaming, y guardan vínculo directo con exploraciones siderales.

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