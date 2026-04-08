A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas del Apolo 8 realizaron el primer viaje alrededor de la Luna. Hoy la noticia trasciende luego que a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), alzaran vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, y en ese sentido empiecen a destacarse similitudes muy particulares con el programa espacial desarrollado para ganarle la carrera a la Unión Soviética. Entorno a precisamente el lanzamiento llevado a cabo el 1 de abril, te compartimos a continuación los nombres de aquellas películas y series que figuran disponibles en servicios de streaming, y guardan vínculo directo con exploraciones siderales.

LAS PELÍCULAS Y SERIES QUE RELATAN HISTORIAS ENTORNO A APOLO DE LA NASA Y FIGURAN DISPONIBLES EN STREAMING

El 1 de abril un hecho histórico terminó consumándose, y esto luego de que la nave Orion a través del SLS, alzara vuelo hacia la Luna como parte de la misión Artemis II cuyas características rememoran lo ocurrido con Apolo.

Al respecto, y en relación a precisamente esta exploración realizada orbitando el único satélite natural de la Tierra, resulta importante hacer mención de aquel programa de la NASA que terminó logrando 6 alunizajes tripulados, y exitosos entre 1969 y 1972, concretando así que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieran, por ejemplo, en los primeros humanos en pisar dicho cuerpo celeste rocoso.

Considerando ahora lo trascendido hace más de 50 años, y vinculándolo a viaje de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, mediante Artemis II, te compartimos el siguiente listado de series y películas cuya trama cuenta la historia de Apolo, y hoy puedes apreciarlas a través de conocidos servicios de streaming:

APOLO 13 de 1995

- Claro Video / Apple TV

APOLO 11 de 2019

- Apple TV / Próximamente vía Netflix

PARA TODA LA HUMANIDAD

- Apple TV

DE LA TIERRA A LA LUNA

- HBO Max

APOLO 18 de 2011

- Netflix / Apple TV / Prime Video

Asimismo, y como parte de listado compartido entorno a misiones lunares, también te contamos que vía HBO Max puedes apreciar ya mismo “El primer hombre en la Luna“, y ”Talentos Ocultos” de 2016 (Disney+) contando con la interpretación de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes en vida fueron 3 matemáticas e ingenieras afroamericanas pioneras de la NASA.

ELLA ES CHRISTINA KOCH, LA PRIMERA MUJER EN VIAJAR HACIA LA LUNA Y VÍA ARTEMIS II DE LA NASA

A nivel global, y tras más de 5 décadas, el lanzamiento de una misión lunar vuelve a generar expectativa, y esto mediante un Artemis II que cuenta con participación femenina gracias a Christina Koch.

La licenciada en Ingeniería Eléctrica y Física, y originaria de Grand Rapids, Michigan, hoy llama la atención de medios luego que a bordo de la nave Orion, y junto a Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen de la CSA, pasara a convertirse en la primera mujer e integrante de misión rumbo al único satélite natural de la Tierra.

“La Luna no es solo un símbolo para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, es un faro para la ciencia y para comprender de dónde venimos”, reflexionaba Christina Koch entorno a la importancia de dicho cuerpo celeste rocoso, y durante conferencia de prensa brindada de manera previa a una participación en Artemis II que considera “un increíble privilegio y responsabilidad”.

Según lo informa la NASA con respecto a la biografía de la primera mujer tripulante de una misión rumbo al único satélite natural de la Tierra, la ingeniera estadounidense es astronauta desde el 2013, y actualmente ejerce funciones como especialista de misión de programa que envía a especialistas entrenados y equipados a explorar la Luna, habiendo sido su puesto previo volando a bordo de la Estación Espacial Internacional (Expediciones 59, 60 y 61).

NASA: ¿QUÉ ES ARTEMIS II Y CUÁNDO RETORNA A LA TIERRA?

Han transcurrido 6 días desde que Orion alzara vuelo hacia la Luna, y mediante el cohete SLS, generando así gran expectativa a nivel global por llevarse a cabo una misión que tras más de 50 años comparte similitudes con el programa Apolo.

Desde la NASA, hoy se conoce que a través del histórico viaje, “los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado, (y) con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo”.

Ante lo expuesto, resulta importante destacar que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, buscan explorar el único satélite natural de la Tierra, y durante 10 días desde el 1 de abril “para llevar a cabo descubrimientos científicos”, poner a prueba los sistemas y el hardware de Artemis, y sobre todo ayudar a allanar el camino hacia una futura presencia humana sostenible en la superficie lunar.