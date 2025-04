Semana Santa, como todos los años, acapara la atención de gran parte de los peruanos. El motivo es que hay millones de peruanos que son fieles creyentes de Jesucristo, por lo que se espera una gran celebración y eventos para rendirle homenaje. A propósito de ello, a continuación, te vamos a contar si abren o no los bancos este Jueves Santo, Viernes Santo y el feriado largo.

¿Abren los bancos en Jueves y Viernes de Semana Santa 2025 en Lima? Revisa todos los horarios de atención para el feriado largo

El Jueves y el Viernes Santo serán feriados por Semana Santa, por lo que los bancos no atenderán. Sin embargo, todavía no se especificó si funcionarán o no con normalidad el sábado 19 de abril.

BBVA

Se desconoce si abrirán el sábado 19 de abril por Semana Santa.

Interbank

Tampoco han expresado oficialmente si atenderán el sábado 19 de abril.

Banco de la Nación

Esta entidad bancaria tampoco comunicó por sus redes sociales si atenderán durante el sábado 19 de abril.

¡Es oficial! ¿habrán clases o no durante Semana Santa? Esto indica el calendario de Minedu

Iniciado un nuevo año con la celebración de tradicional festividad, ahora millones de peruanos se aprestan a gozar de varias jornadas libres gracias a Semana Santa que a nivel nacional incluye la participación de colegios por pertenecer a los sectores público y privado.

Hoy, y ante la duda de algunos padres de familia, queda confirmado que el jueves 17 y viernes 18 de abril establecidos como feriados nacionales según lo detalla de manera específica el artículo 6 correspondiente a Decreto Legislativo N° 713, pasarán a beneficiar también a los alumnos y docentes de escuelas a nivel nacional.

Ambos asuetos de Semana Santa incluso a nivel sudamericano, representan el goce de jornadas libres con descanso remunerado, y por ende a nivel nacional, los colegios peruanos igualmente son favorecidos como parte del sistema que integran los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Cabe resaltar, que desde noviembre de 1991 cuando el Decreto Legislativo 713 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, cada ciudadano perteneciente a dicho grupo incluido niños y adolescentes de escuela pública y privada, tienen la gran oportunidad de aprovechar los feriados del Jueves y Viernes Santo respectivo junto a un sábado y domingo donde se suele descansar de manera obligatoria cada 7 días, y tampoco hay clases escolares.

Cuál es el significado de Semana Santa

Domingo de Ramos o Cuaresma: es el inicio de la Semana Santa. Conmemora la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas

Lunes Santo: es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén

Martes Santo: refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar

Miércoles Santo: marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús

Jueves Santo: recuerda la celebración de la última cena

Viernes Santo: se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. Algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día

Sábado de Gloria: es la antesala de la resurrección

Domingo de Resurrección o Pascua: es una de las principales fiestas del cristianismo, pues se celebra la resurrección de Jesús.