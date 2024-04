“Al Fondo Hay Sitio” :así fue el inconcebible desprecio de Diego Montalbán a July: “Cristóbal se va a cansar de ti”

Hace unos días, una de las series más populares del país como ‘Al fondo hay sitio’ estrenó su temporada 11, luego de algunos meses de espera en la cual dejó a más de un seguidor en suspenso por las impactantes escenas. Como es de costumbre, en el último capítulo de la serie se vivió momentos de drama y risas, como fue el caso de Diego Montalbán que encaró a July debido a su relación que tiene con Cristóbal. Todos los detalle sobre lo sucedido en esta nota.

¿QUÉ LE DIJO DIEGO MONTALBÁN A JULY SOBRE SU RELACIÓN CON CRISTÓBAL?

En el Capítulo n° 386 de ‘Al fondo hay sitio 11′, se vivió una tensa escena cuando Diego Montalbán le pidió a July charlar sobre la relación que mantiene con su hijo Cristóbal Montalbán, por lo que le mencionó tajantemente que su romance no iba a funcionar debido a que son de clases distintas y no tienen el mismo circulo social. Por consiguiente, la joven enfermera se mostró asombrada e incómoda por las palabras del ex de Francesca Maldini, por lo que solo atinó a retirarse del lugar.

“‘Julita’, yo te tengo mucho cariño, tú has sido mi enfermera de confianza, mi mucama cuando estaba en la mansión, pero últimamente te veo confundida, insegura. Yo creo que tú necesitas a alguien de experiencia, que hable contigo, que te aconseje, que te diga las cosas como son. Por ejemplo: ‘¿Qué haces tú con mi hijo?’. Porque ustedes no pegan, ustedes son como un huevo frito y un ceviche o como el café y el limón, ambos tienen sus propiedades, pero ustedes no van. Te lo digo porque te tengo cariño. Lo otro es porque es que Cristóbal se va a cansar de ti, ahora está en su etapa inclusiva, antes fue vago en Barcelona, ya tú sabes. Tú necesitas buscarte a alguien más como tú, de tu pueblo, de tu barrio popular o de tu posta, ¿hay un camillero que te guste?”, dijo el chef.

¿POR QUÉ TIENE TANTO ÉXITO ‘AL FONDO HAY SITIO’ EN EL PERÚ?

A pesar de que exista una parte de la población que está en contra totalmente del fenómeno que representa ‘Al fondo hay sitio’ en el país, es imposible discutir la extensión y la aceptación que el programa ha logrado durante estos tiempos.

Al margen de que, si ha sido etiquetado como contenido televisivo de baja calidad o como una producción que no enseña nada bueno a la sociedad, es indudable que su gran éxito se debe a un elemento importante. Este aspecto es muy reconocido por todas las personas responsables de su creación.

“‘Al fondo hay sitio’ es la vida misma y cómo la vivimos diariamente. La serie es una tragicomedia que es el fiel reflejo de nuestra sociedad con sus problemas y sus alegrías. Por eso, hubo tanta identificación del televidente”, mencionó Estela Redhead, productora del programa, en diálogo con un medio local.