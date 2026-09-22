Trece años después del inicio de esa aventura cinematográfica que Gerald Butler hiciera famosa con algo más que fuerza y astucia (la trilogía “Has Fallen”), la saga televisiva que hoy produce el actor escocés, le debe mucho de su vigencia y frescura a Tewfik Jallab (París, 44 años) y Ritu Arya (Guildford, 37 años). Ambos protagonizan desde 2024 una singular continuación que, aunque evoca el espíritu transmitido en pantalla grande, también intenta plasmar un estilo propio, amparándose en un equipo de producción y un casting global y diverso, pero, sobre todo, efectivo.

Esa primera entrega de la historia producida por Canal+ tuvo lugar en la capital francesa (“París bajo fuego”). Poco más de un año después, los agentes del MI6 Británico Vincent Taleb y Zara Taylor se ubican en África para, nuevamente, arriesgar sus vidas por salvar a millones. Conversamos con el actor galo y su colega inglesa sobre esta nueva experiencia titulada “Apolo bajo fuego”, una propuesta más exigente desde varios aspectos.

DETRÁS DE “APOLO BAJO FUEGO”

Con el objetivo de alterar el Virus MERS de tal forma que se convierta en algo tan letal y arrollador que sea capaz de acabar con toda Europa, el grupo mercenario libanés Voltov se trae abajo un avión que trasladaba médicos y científicos de prestigio a un evento internacional. El atentado cumple su objetivo de forma parcial: los terroristas liderados por el temible Yuri Mishkin (Jacek Koman) toman a la viróloga Annabel Scholey, alias ‘Apolo’. Amenazándola con liquidar a su familia, le exigirán elaborar el virus en un laboratorio oculto casi en medio del desierto.

Aunque en la primera temporada de esta saga televisiva ya se había visto un desenvolvimiento más que interesante de parte de Jallab y Arya, hay una clara evolución en esta continuación. En entrevista con El Comercio, ambos reconocen que una historia como la que hoy presentan requería exigencias mayores.

“Después de la primera temporada sabíamos que, si teníamos que hacer otra, necesitábamos entrenarnos más. Y eso fue lo que hicimos. Entrenar más, hacer más ejercicio y comer más saludable, por supuesto”, revela Jallab

“Sí, siento que esta temporada es mucho más ambiciosa. Es una escala mayor, hay secuencias de acción más grandes, un ‘plato’ más dirigido a los personajes. Fue más desafiante, y esto involucra más entrenamiento, claro. También pudimos rodar en lugares increíbles, lo cual hizo increíble la experiencia”, reconoce Arya a este Diario.

Zara y Vincent en una escena de la serie "Apolo bajo fuego". / Ludovic-Robert

A lo largo de la charla, Arya reconoce más de una vez que trabajar con Jallab es un gusto y, ciertamente, no es tan complicado comprobarlo. La química entre el francés y la británica brota desde aquella primera escena de esta segunda temporada, en la que el personaje de Vincent golpea un saco de boxeo (en su tiempo libre) y, de pronto, surge Zara para informarle de su nueva ‘tarea’, pero antes le pregunta por qué golpea tan fuerte la bolsa. “Es que ha menospreciado mi masculinidad”, responde el agente. “Tampoco es que sean algo tan difícil”, bromea Zara.

No hay vínculo sentimental entre ambos agentes. Él es una especie de galán fortachón con toques ‘antiguos’ y ella, una lesbiana de rápidos reflejos que prefiere no atarse a ningún tipo de relación sentimental para no perder la brújula. Si las historias de este tipo no precisan siempre amoríos entre sus protagonistas, “Apolo bajo fuego” lo demuestra.

SOLO CONFIAR EN ELLOS

Una particularidad de esta segunda temporada que transmite Universal+ (un nuevo episodio cada martes) es que la confianza en el equipo del servicio secreto británico siempre estará a prueba. Desde el primer episodio habrá una cercanía entre Zara y sus colegas de la ‘oficina’ en Londres, pero el atentado al avión con los médicos y científicos en revelará intereses subalternos.

Mientras Zara y Vincent van en busca de los responsables del crimen, estos a su vez intentarán acabar con los cabos sueltos. No sorprende, entonces, que se busque por mar, cielo y tierra al piloto, quien se eyectó segundos antes de que el avión se estrelle sobre el mar. Aquí ocurrirán persecuciones, pero, sobre todo, surgirán una serie de personajes interpretados por rostros de diversas latitudes. En honor a la verdad: desde la producción, hasta la distribución, pasando por el casting y la logística, todo aquí luce diverso.

El temible cabecilla del grupo mercenario Voltov. / Colin Hutton

“Eso es realmente maravilloso y muy interesante. Tuvimos un equipo internacional increíble, y fuimos afortunados de tenerlos alrededor para poder hacer la mejor segunda temporada. Tuvimos gente de Inglaterra, España, Alemania, Polonia, Australia, Malta, Líbano, y de todo el mundo. Fue como una inmensa y genial obra de teatro, algo muy global. Un placer llevarla a cabo”, destaca Jallab.

“Efectivamente, es un casting muy internacional y todos son increíblemente talentosos. Me sentí muy afortunada de poder trabajar con gente como Charlotte Spencer, Arthur Darville, Richard Dormer, Aileen Tezzel, entre otros. Creo que factores así le da sabor a la temporada, donde todo es algo más frenético, se presentan varios retos...pero no diré más porque cometería ‘spoilers’”, añade Arya.

EL FUTURO EN SUS MANOS

Con ya los tres primeros episodios a disposición vía Universal+, “Apolo bajo fuego” es una interesante alternativa para los fanáticos del género. Vincent y Zara han congeniado a la perfección si de enfrentar villanos se trata, pero, ¿qué ocurrirá cuando ambos se encuentren sometidos ante los terroristas libaneses? Sin la posibilidad de coordinar sus pasos, y con compañeros de trabajo dándoles la espalda, precisarán de un sexto sentido para subsistir, pero, sobre todo, para cumplir su objetivo de proteger a Europa.

“Pienso que la historia tiene futuro. Tanto así que estamos grabando ya la tercera temporada, que tendrá lugar en Sudáfrica. Va a ser algo fenomenal y ambos estamos muy emocionados por lo que se viene”, asegura Tewfik, un inesperado actor galo devenido en héroe de acción que junto a una colega británica parecen rendirle un homenaje muy decente a la idea que Gerald Butler hiciera famosa más de una década atrás.

La viróloga secuestrada, alias 'Apolo', con el agente Vicent malherido. / Colin Hutton

“He tenido la suerte de interpretar a una agente como Zara, un personaje muy flotante, que porta una adrenalina junkie. Ella comete errores y se levanta. Es un personaje con muchas contradicciones, y el corazón de la serie es su amistad con Vincent. Hay entre ambos una intimidad inexplicable, dado la experiencia que llevan trabajando juntos. El televidente tiene un viaje muy interesante por delante”, concluye Arya a El Comercio.