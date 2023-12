El conductor argentino Marcelo Tinelli se ha convertido en un difusor internacional de la cultura peruana debido a sus comentarios de fascinación por el folclore, la gastronomía y la música peruana. Éste último aspecto destacó recientemente, puesto que en la última emisión de su programa “Bailando 2023″, expresó su admiración por “Grupo 5″, la reconocida agrupación musical peruana de cumbia. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿CUÁL FUE EL ELOGIO DE MARCELO TINELLI AL GRUPO 5?

El presentador argentino no dudó en revelar su afición por la orqueta nacional e incluso llegó a compararlos con una agrupación mexicana. “A mí me gusta el Grupo 5 de Perú, es tipo Los Ángeles Azules. Me encanta”, expresó Tinelli.

La respuesta por parte de la agrupación musical no se hizo esperar y fue el líder del Grupo 5, Christian Yaipén, quien se encargó de responder a los elogios de Tinelli mediante su cuenta oficial de Instagram.

“Marcelo Tinelli es una de esas personas que siempre admiré por su carisma en la conducción de programas y amor por la cumbia”, publicó el cantante emocionado y agradecido con el destacado conductor de la televisión argentina.

Christian también aprovechó la ocasión para resaltar que Tinelli siempre ha mostrado aprecio por las orquestas de cumbia, a las cuales ha invitado frecuentemente a su programa, permitiendo así darle visibilidad al género en todo el mundo, según informa Infobae.

¿CÓMO LA CULTURA PERUANA SE HA CONVERTIDO EN PROTAGONISTA EN ‘BAILANDO 2023′?

Gracias a que Millet Figueroa participa en el reality “Bailando 2023″, la gastronomía peruana ha tenido pantalla en el programa argentino, puesto que la influencer ha decidido llevar diversos platillos y bebidas nacionales antes de que se presente en la pista de baile.

En algunas ocasiones, la modelo ha compartido causa limeña, suspiro a la limeña y pisco sour, los cuales han cautivado al público, jurado y, en especial, al mismo Marcelo Tinelli, quien cabe señalar que actualmente es la pareja de la modelo peruana.

¿CÓMO EMPEZÓ LA RELACIÓN DE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA?

Las figuras televisivas confirmaron su relación sentimental luego de que se dieran un beso en uno de los episodios de “Bailando 2023″. Esto ocurrió varias semanas después de que se especulara que tenían un romance.

El argentino no dejó pasar la oportunidad para contar los pormenores sobre su historia de amor con la peruana. “Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo de qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, aseguró.

Asimismo, el empresario dejó en claro que una de las cosas que más le gustó de Milett fue su hermosa sonrisa y su acento peruano, incluyendo la forma en que se refiere a ciertos objetos o comida ya que suele usar muchos diminutivos.

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, detalló el periodista argentino.