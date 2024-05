En medio de la controversia desatada por la pelea entre Paolo Guerrero y un reportero de “Magaly TV La Firme”, las reacciones y opiniones no se han hecho esperar. Una de las personas que emitió su postura fue Ana Paula Consorte, pareja del futbolista, quien estuvo presente en el altercado en el que se vio envuelto el padre de sus dos últimos hijos. La modelo brasileña usó sus redes sociales para indicar que la situación se ha tergiversado y aprovechó para manifestar su apoyo al jugador de César Vallejo.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE ANA PAULA CONSORTE TRAS LA DISCUSIÓN DE PAOLO GUERRER CON REPORTERO DE MAGALY?

Pese a las fuertes críticas que viene recibiendo Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte expresó su total respaldo a su pareja a través de su cuenta oficial de Instagram, según recoge Infobae Perú.

Primero, la influencer aprovechó una publicación de la página oficial de la Copa América 2024, para escribir un tierno “Te amo” acompañado de un corazón, demostrando su apoyo incondicional al futbolista.

Posteriormente, a través de su canal de difusión de Instagram, publicó un mensaje sugiriendo que las cosas están siendo tergiversadas. En la publicación, la brasileña destacó la calma de Guerrero y afirmó que, teniendo en cuenta que estaban juntos en el momento del incidente, es consciente de los verdaderos hechos.

“Sobre lo que está pasando, solo puedo decir: Paolo es mucho más tranquilo que yo, y tal vez que tú también. Estábamos juntos y sé lo que pasó en el momento”, expresó.

Su mensaje de apoyo llega en medio de una lluvia de críticas hacia el jugador, demostrando su firmeza en respaldar a su esposo en momentos difíciles.

¿CUÁL FUE EL ALTERCADO QUE PROTAGONIZÓ PAOLO GUERRERO CON LOS REPORTEROS DE “MAGALY TV LA FIRME”?

Según se pudo ver en las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”, el futbolista, junto su pareja Ana Paula Consorte, fue abordado por el equipo periodístico de Medina afuera de una cafetería para preguntarle por si la brasileña se encuentra en estado de gestación.

Debido a que empezaron a preguntarle inesperadamente por su vida privada, el jugador manifestó su incomodidad y recriminó a sus interrogadores. “¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente a Paolo Guerrero.

Como le seguían realizando la misma pregunta, Guerrero criticó la postura de uno de los reporteros: “Malcriado encima eres. Me estás faltando el respeto, hermano”. Asimismo, señaló que la interrogante que le hacían estaba fuera del ámbito en donde él ejerce, que es el fútbol. “Me estás preguntando una tontería. O sea más respeto, hermano (...) Pregúntame de fútbol”, sostuvo mientras se subía a su auto para partir del lugar.

Antes de que abordara por completo su vehículo, Guerrero fue cuestionado por la ocasión en que se le vio a su pareja llorando en un hotel. Si bien se subió a su auto y parecía que ya iba a partir del lugar, el futbolista decidió seguir a los reporteros hasta el interior de la cafetería para exclamarles su furia sobre las preguntas que le realizaron.

“Eres cag*n, ¿no? Después te pegan. (...) Encima comienzas a decir: ‘Y lo de Ana Paula no sé qué’. Eres cag*n... y te ríes encima. Malcriado”, expresó furioso. “No te hagas el loco. A mí no me faltes el respeto. Háblame de fútbol, lo que quieras, todo bien”, agregó.

Luego sentenció lanzando una amenaza. “Primera y última vez te digo. Yo te veo a la próxima, y te ríes en mi cara, ya vas a ver lo que pasa. (...) No me faltas el respeto, lo único que te pido”, declaró, para luego ser retirado por su propia pareja.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES?

A pesar de que el futbolista se pronunció en redes para intentar defenderse, sus imágenes causaron el rechazo de los usuarios, quienes lo criticaron duramente. Las interacciones fueron registradas y difundidas en ATV, mostrando a un Paolo Guerrero bastante enojado con el acercamiento y las preguntas del periodista.

Uno de los mensajes en las redes fue el siguiente: “Yo te quiero decir que Magaly no me cae ni me gusta su programa, pero eso que hiciste fue un exceso. Me refiero a que la mandaron a la cárcel injustamente porque a ti te blindaron y tú lo sabes. Dedícate a lo tuyo a jugar y no te creas ni fiscal ni juez tampoco para amenazar”. Otro comentario expresaba: “Llorón. Tu mamá a qué hora sale tu mami a hablar por ti”.