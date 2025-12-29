El Año Nuevo se celebra en todo el mundo como un momento clave de cierre y renovación. Más allá de los fuegos artificiales y las celebraciones multitudinarias, la llegada del nuevo año representa para millones de personas una oportunidad simbólica para cerrar etapas, dejar atrás experiencias negativas y proyectar nuevos deseos personales y colectivos.

En este contexto, cada país ha desarrollado tradiciones propias que reflejan creencias, valores y deseos compartidos. Desde comer determinados alimentos hasta realizar actos simbólicos de limpieza o renovación, estas costumbres marcan la transición hacia un nuevo ciclo. Aunque son distintas entre sí, todas expresan la misma intención de empezar el año con optimismo y energía positiva. Descubre cómo distintas culturas del mundo celebran la llegada del Año Nuevo y qué significan sus rituales más llamativos.

¿CÓMO CELEBRAN EL AÑO NUEVO OTROS PAÍSES Y QUÉ SIMBOLIZAN SUS RITUALES?

1. España | Comer uvas para atraer buena suerte.

En este país europeo, la medianoche se vive al ritmo de doce campanadas. Con cada sonido del reloj, las personas comen una uva, asociando cada una a un mes del año entrante. La práctica simboliza gratitud por lo vivido y la esperanza de que los próximos meses estén marcados por la fortuna y el equilibrio.

Foto: Freepik

2. Dinamarca | Romper platos y saltar hacia el futuro.

Los daneses despiden el año rompiendo vajilla vieja frente a las casas de amigos y familiares, un gesto que representa vínculos sólidos y la eliminación de energías negativas. Además, al llegar la medianoche, muchos saltan desde una silla como señal de transición hacia nuevas oportunidades.

Foto: Shutterstock

3. Italia | Lentejas para la abundancia económica.

En la última cena del año, las lentejas ocupan un lugar central. Su forma y color evocan monedas, por lo que se asocian con la prosperidad financiera. Comerlas es considerado un augurio de estabilidad económica en los meses venideros.

(Foto: Pixabay / Composición)

4. México | Maletas para atraer viajes.

Quienes sueñan con recorrer nuevos destinos salen a caminar con una valija tras la medianoche. El gesto simboliza el deseo de movimiento, aventura y nuevas experiencias durante el año.

Foto: IStock

5. Argentina | Ropa interior rosa como augurio.

Regalar y estrenar prendas íntimas de color rosa es una costumbre vinculada al amor y la buena fortuna. La tradición marca que debe obsequiarse en Navidad y usarse en Año Nuevo.

Foto: Freepik

6. Puerto Rico | Agua para limpiar el pasado.

En esta isla del Caribe, es común arrojar agua por ventanas o realizar baños simbólicos al finalizar el año. El agua representa la limpieza espiritual y el deseo de liberarse de las cargas emocionales acumuladas.

Foto: Gémini / Freepik

7. Grecia | Cebollas para la vitalidad.

Colocar cebollas en la puerta del hogar simboliza crecimiento y energía renovada. Este elemento representa la fuerza y el impulso necesarios para enfrentar los desafíos del nuevo año.

Foto: Gémini / Freepik

8. Brasil y países de América Latina | Vestir de blanco para renovarse.

Usar ropa blanca durante la noche de Año Nuevo es una tradición extendida en la región. Este color simboliza pureza, paz interior y la posibilidad de comenzar desde cero, dejando atrás conflictos y experiencias negativas.

Foto: IStock

9. Ecuador y otros países de la región | Quemar lo viejo para renacer.

La quema de muñecos hechos con materiales reciclados simboliza la destrucción de errores, frustraciones y episodios difíciles. El fuego actúa como un elemento purificador que permite iniciar el nuevo año con una mirada renovada.

Foto: Andina

10. Diversos países | Velas de colores para pedir deseos.

Encender velas de distintos tonos es una práctica cargada de simbolismo. Cada color está asociado a un deseo específico, como salud, amor, dinero o creatividad, y se utiliza para agradecer y proyectar intenciones, según explica Infobae.

¿Qué color de vela prefieres? Descubre lo que tu elección revela sobre lo que más necesitas en la vida. (Foto: Depor)