Por Redacción EC

La anticipación por los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre, ha encendido las alertas frente a posibles estafas en línea. Ante la ausencia de un calendario oficial de preventa, los expertos aconsejan a los fans proceder con precaución y adquirir boletos únicamente mediante plataformas autorizadas.