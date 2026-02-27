La anticipación por los conciertos de BTS en Lima, programados para el 9 y 10 de octubre, ha encendido las alertas frente a posibles estafas en línea. Ante la ausencia de un calendario oficial de preventa, los expertos aconsejan a los fans proceder con precaución y adquirir boletos únicamente mediante plataformas autorizadas.

Ceder ante fraudes no solo supone la pérdida del dinero invertido en las entradas, sino que también pone en riesgo información personal, aprovechada por redes de ciberdelincuentes que explotan la gran expectación generada por el evento.

¡Atención ARMY! BTS en Perú: la recomendación clave que todos los fanáticos deben seguir para el concierto

Para protegerse de posibles fraudes, la recomendación principal es adquirir boletos únicamente a través de los canales oficiales del grupo.

Jéssica Cuadros, vocera de la comunidad BTS Perú, señaló que contar con la membresía oficial es la medida preventiva más confiable. Según explicó, este registro no solo organiza el acceso, sino que “permite ingresar a la preventa de entradas”, lo que constituye una ventaja importante frente a la elevada demanda del espectáculo.

Por su parte, el especialista en seguridad digital Jorge Zeballos advirtió sobre las ofertas engañosas que, aunque parezcan tentadoras, no tienen respaldo real. En declaraciones a RPP, recalcó que “algunos sitios incluso venden tickets a plazos. Ahí comienza la estafa: pagar en cuotas por entradas que ni siquiera existen”.

Los delincuentes están utilizando herramientas sofisticadas para vulnerar la seguridad de los usuarios peruanos, aprovechando la desesperación por conseguir un lugar en el concierto. El panorama de riesgos incluye:

Infiltración de Infostealers: se trata de programas maliciosos que se instalan de manera imperceptible en celulares o computadoras con el objetivo de sustraer claves y datos financieros.

Comercio en la Deep Web: toda la información robada a través de estos clics fraudulentos suele ser comercializada en mercados ilegales de internet.

Zeballos fue tajante al explicar la potencia de estas amenazas: “Un clic te puede quitar todo. Estamos hablando que está diseñado este programa para sacarlo todo”. Por ello, la validación de cada enlace y la espera de anuncios en canales oficiales son las únicas defensas reales contra el crimen organizado en línea.

BTS: ¿Cuándo tienen planeado retirarse de la música?

BTS, como boyband bajo la representación de HYBE, tiene un contrato firmado y vigente hasta junio del 2027. Tras esta fecha, las respectivas partes anunciarán la renovación o fin del contrato, de ello dependerá si Bangtan se mantiene como una agrupación de K-pop o si cada integrante decide retirarse de la música o incluso iniciar sus carreras de solistas.

En los ocho años de carrera de BTS se les ha preguntado en una serie de entrevistas sobre los futuros planes de la banda. Una de las más recurrentes incógnitas son ¿a qué edad piensan retirarse de la industria del K-pop? ¿tomarán caminos diferentes? El líder de BTS, Kim Namjoon, ha declarado que se visualiza a él y a los otros integrantes trabajando juntos muchos años más como Bangtan papás o Bangtan abuelos.

Namjoon también señaló que le encantaría ser padre en el futuro. Independientemente de su vida personal, el rapero y líder de BTS comentó que tanto a él como a los otros integrantes les gustaría seguir trabajando juntos, claro está mientras ARMY continúe apoyándolos y atesorando su música como hasta ahora ha sucedido. Jimin, Jin, V, Jungkook, Suga, J-Hope y RM han trabajado sus carreras como solistas paralelamente a su trabajo dentro de BTS, así que tenemos un amplio repertorio con distintos estilos que puedes disfrutar dentro y fuera de los álbums de BTS.