Cada año, el cielo regala espectáculos que despiertan la curiosidad y el asombro de millones de personas. La Luna, compañera constante de la Tierra, es una de las protagonistas principales de estos fenómenos, ya que su aspecto cambia de manera continua a lo largo del mes. Estas variaciones, guiadas por el calendario lunar, captan la atención tanto de expertos en astronomía como de quienes disfrutan observar el firmamento. A continuación, te contamos cuáles serán los eventos lunares más destacados de enero.

Luna llena en enero 2026: descubre el día exacto y por qué será una de las más esperadas del mes

Luna llena: sábado 3 de enero.

sábado 3 de enero. Cuarto menguante: sábado 10 de enero.

sábado 10 de enero. Luna nueva: domingo 18 de enero.

domingo 18 de enero. Cuarto creciente: lunes 26 de enero.

El portal especializado Time and Date explica que el primer mes del año estará marcado por un ciclo lunar completo y bien definido. La secuencia arranca con la luna llena, luego la iluminación comienza a disminuir poco a poco hasta dar paso a la luna nueva en la mitad del mes. Hacia el final, el cuarto creciente señala la culminación de este proceso natural, reflejando el constante recorrido de la Luna en su órbita alrededor de nuestro planeta.

Qué es el calendario lunar

A diferencia del calendario solar, que se basa en los ciclos del Sol, el calendario lunar organiza el tiempo según los movimientos de la Luna. En este sistema, cada mes lunar corresponde a una lunación, es decir, al período que transcurre entre dos fases iguales de la Luna. Este ciclo tiene una duración promedio de 29,53 días solares.

Las fases lunares —nueva, creciente, llena y menguante— se deben a la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Aunque nuestro satélite tarda cerca de 28 días en completar una órbita alrededor de la Tierra, este tiempo no basta para que la misma fase se repita, ya que la Tierra también se mueve alrededor del Sol. Por eso, se requiere aproximadamente un día y medio adicional para cerrar el ciclo completo, lo que da lugar a un total de 13 lunaciones por año.

Cómo influyen las fases lunares en la vida cotidiana

Según la plataforma AD Magazine, cada una de las cuatro fases principales de la Luna se asocia a diferentes energías y momentos propicios para determinadas actividades.

Luna nueva: simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos.

Cuarto creciente: representa crecimiento, acción y avance hacia metas.

Luna llena: potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos.

Cuarto menguante: invita a soltar, descansar y cerrar ciclos.

Aunque su influencia no tiene una base científica comprobada, muchas personas sienten que los movimientos del satélite natural impactan su ánimo, productividad e incluso el crecimiento del cabello. Por eso, observar su ciclo se ha convertido no solo en una práctica astronómica, sino también en una forma simbólica de conectarse con la naturaleza y con uno mismo.