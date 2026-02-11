Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Atención padres! Imponer útiles y uniformes de marca le costaría carísimo a los colegios: mira AQUÍ cuánto es la multa | Foto: Andina
¡Atención padres! Imponer útiles y uniformes de marca le costaría carísimo a los colegios: mira AQUÍ cuánto es la multa | Foto: Andina
Por José Templo

A pocas semanas del inicio del año escolar, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó una advertencia dirigida a padres, madres y apoderados de colegios privados. La entidad recordó que ninguna institución educativa puede obligar a comprar uniformes, útiles o materiales en tiendas específicas ni imponer marcas determinadas, ya que esta práctica vulnera el derecho a la libre elección del consumidor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Atención padres! Imponer útiles y uniformes de marca le costaría carísimo a los colegios: mira AQUÍ cuánto es la multa
Trends

¡Atención padres! Imponer útiles y uniformes de marca le costaría carísimo a los colegios: mira AQUÍ cuánto es la multa

¡Ya puedes consultar! Habilitan este LINK para saber si tu hijo obtuvo vacante en 2026
Trends

¡Ya puedes consultar! Habilitan este LINK para saber si tu hijo obtuvo vacante en 2026

Calendario astronómico de febrero 2026: atento a los eventos que te dejarán mirando al cielo
Trends

Calendario astronómico de febrero 2026: atento a los eventos que te dejarán mirando al cielo

¡Alerta ‘pichangueros’! El grass sintético podría estar afectando tu salud, según científicos de EE.UU.
Trends

¡Alerta ‘pichangueros’! El grass sintético podría estar afectando tu salud, según científicos de EE.UU.