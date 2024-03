Tras presentarse en el Estadio San Marcos el pasado martes 12 de marzo para ofrecer un potente concierto para sus miles de fanáticos, el grupo de pop-punk estadounidense Blink-182 tomó un vuelo a Argentina al día siguiente. Sin embargo, antes de dejar nuestro país, uno de sus miembros vivió un momento incómodo con un presunto seguidor que quería que le firmen su disco de vinilo.

¿CÓMO FUE LA INCÓMODA SITUACIÓN QUE VIVIÓ UNO DE LOS INTEGRANTES DE BLINK-182?

Este hecho tuvo como protagonista al bajista y covocalista Mark Hoppus, quien junto a sus compañeros se acercó para saludar y firmarles discos y recuerdos a un grupo de fanáticos que aguardaban por ellos en los exteriores del hotel donde se hospedaban.

Mientras interactuaba con sus seguidores, hubo un momento en el que recibió un vinilo del álbum “Cheshire Cat” para que sea firmado, pero antes de estampar su autógrafo, le pidió al fánatico que le entregó el disco que nombre tres canciones de dicho material.

Debido a que el seguidor parecía no entenderle, el artista le reiteró su consulta varias veces. Al ver que el supuesto fanático no respondía, e incluso escuchar que mencionaba una canción que no era propia del álbum, Mark Hoppus simplemente respondió con devolverle el material discográfico y decirle con decepción “ahí tienes”.

El presunto “seguidor” fue blanco de críticas en redes sociales. “Me parece bien, solo un verdadero fan merece la firma”, “Está en todo su derecho de preguntar para asegurarse que es su fan”, “Hizo lo correcto y siguió firmando a los demás verdaderos fans” y “Cómo no vas a saber sobre Cheshire Cat” fueron algunos de los comentarios.

¿CÓMO FUE LA PRESENTACIÓN DE BLINK-182 EN LIMA?

Blink-182 salió al escenario al promediar las 8 de la noche, siendo precedidos por la banda peruana 6 Voltios, quienes hace poco anunciaron su supuesta ruptura como grupo.

Tras ello, el grupo subió al escenario del estadio San Marcos para deleitar a sus fanáticos de Perú y Latinoamérica, quienes llegaron desde diferentes partes de la región para ver a sus ídolos musicales. La agrupación interpretó sus más famosas canciones, tales como “I Miss You”, “All The Small Things”, “What’s My Age Again”, “First Date”, “The Rock Show” y otros.

Es importante señalar que esta fue la primera vez que la banda tocó en Sudamérica y en Lima. Recientemente, tocó en Argentina el pasado viernes y ahora se prepara para llevar a cabo sus conciertos programados en Chile, Paraguay, Colombia y Brasil.

¿CUÁL FUE EL SETLIST DEL CONCIERTO DE BLINK-182 EN LIMA?

El setlist incluirá un total de 26 canciones, abarcando éxitos de álbumes como “Enema of the State”, “Blink-182″, “One More Time”, entre otros.