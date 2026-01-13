Cada vez falta menos para una de las primeras grandes apuestas del streaming en este 2026. Se trata de “Belleza perfecta”, una miniserie de 11 episodios que imagina cómo seríamos si tuviéramos la posibilidad de inyectarnos la dosis precisa para ser “perfectamente bellos”.

Producida por el exitoso Ryan Murphy, “Belleza perfecta” se ha rodado en algunas de las ciudades más hermosas del planeta valiéndose de increíbles efectos especiales. Compartimos aquí la sinopsis oficial e íntegra de la miniserie:

El mundo de la alta costura se vuelve siniestro cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de maneras misteriosas y escalofriantes. Los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para descubrir la verdad. A medida que avanzan en la investigación, descubren un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con consecuencias aterradoras. Su investigación los coloca en la mira de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”, y que hará cualquier cosa para proteger su imperio valuado en trillones de dólares, incluyendo liberar a su asesino a sueldo, “The Assassin” (Anthony Ramos). Mientras la epidemia se expande, Jeremy (Jeremy Pope), una persona marginada desesperada en búsqueda de un propósito, queda atrapada en el caos mientras los agentes corren contrarreloj por París, Venecia, Roma y Nueva York para detener una amenaza que podría cambiar el futuro de la humanidad. Belleza Perfecta es un thriller global que plantea una pregunta fundamental: ¿qué estaría uno dispuesto a sacrificar para alcanzar la perfección de la belleza hegemónica?

Otra escena de la serie "Belleza perfecta" de Disney+.

¿DÓNDE SE EMITIRÁ LA SERIE “BELLEZA PERFECTA”?

La serie “Belleza perfecta” se emitirá exclusivamente en Disney+.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ?

Ya lo sabes, “Belleza perfecta” se estrena el próximo miércoles 21 de enero.