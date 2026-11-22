El Black Friday comienza a generar expectativa entre los consumidores, que ya se preparan para aprovechar una de las jornadas de descuentos más esperadas del año. Con las ofertas a la vuelta de la esquina, las tiendas esperan despertar un mayor interés por las compras y superar el movimiento comercial registrado durante la edición anterior. La campaña promete convertirse nuevamente en un impulso para el comercio.

Las proyecciones apuntan a que las ventas del retail formal durante el Viernes Negro alcanzarían los 12 millones de dólares, entre un 8 % y 10 % más que los 11 millones estimados en 2025. Así lo anticipó el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que prevé un escenario favorable para los negocios en esta nueva edición de la campaña.

Esta es la fecha especial de grandes descuentos que tendrá como día principal el Viernes Negro

El calendario de ofertas ya tiene marcada su fecha central: el viernes 27 de noviembre, cuando el Black Friday desplegará sus principales promociones. La jornada también dará el primer impulso a la campaña navideña, con expectativas de una intensa actividad comercial. Según Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, tanto las tiendas físicas como las plataformas digitales concentrarán buena parte del movimiento de compradores.

Sin embargo, los descuentos no terminarán con el Viernes Negro, pues se prolongarán durante varios días como parte de la Black Week, que dará paso al Cyber Monday del lunes 30 de noviembre. A estas iniciativas se sumarán el Cyber Wow y el Cyber Outlet, anteriormente conocido como Cyber Days, cuyas promociones se desarrollarán a lo largo del mes. Según Passalacqua, estas campañas ayudarán a dinamizar el consumo y ampliarán las oportunidades de compra antes de Navidad.

El crecimiento del comercio electrónico en provincias concentrará el 55% de las ventas por internet

El comercio electrónico fuera de Lima se perfila como uno de los motores de esta campaña, pues las provincias ya concentran el 55 % de las ventas por internet. Leslie Passalacqua destacó el dinamismo de ciudades como Trujillo, Arequipa y Piura. A este escenario se suma la mayor disponibilidad de dinero entre los trabajadores tras el depósito de la CTS, cuyo retiro libre continuará vigente hasta finales de año.

En cuanto al gasto de los consumidores, se estima que el ticket promedio superará los S/350, frente a los S/320 registrados el año pasado, impulsado por la compra de artículos de mayor valor. Entre los productos más solicitados figurarían smartphones, laptops, consolas, audífonos y televisores 4K. También ganarían protagonismo los electrodomésticos y artículos de línea blanca, ante las compras anticipadas de fin de año y la próxima temporada de verano.

El 35% y 40% de las ventas se realizaría por medios digitales las tiendas físicas concentrarían el resto

El recorrido de los compradores durante el Black Friday combinará las plataformas digitales con las visitas a establecimientos comerciales. Las proyecciones indican que entre el 35 % y 40 % de las ventas se concretaría por internet, mientras que el resto se realizaría en tiendas físicas, principalmente en centros comerciales, supermercados y cadenas de electrodomésticos. En este escenario, Leslie Passalacqua destacó que la omnicanalidad tendrá un papel cada vez más importante.

La presidenta del gremio explicó que muchos consumidores acostumbran revisar y comparar precios en internet antes de acudir a una tienda, aunque también realizan el proceso a la inversa. Para responder a esta demanda, los comercios preparan promociones anticipadas, ofertas por tiempo limitado, alianzas financieras, facilidades de pago y envíos gratuitos. Además, buscan reforzar la atención personalizada e integrar sus canales de venta para ofrecer una mejor experiencia y fortalecer la fidelidad de sus clientes.

Estas son algunas de las recomendaciones si se quiere comprar de modo digital sobre todo en en redes sociales

Con la llegada del Black Friday y sus tentadoras promociones, el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) recuerda que comprar con entusiasmo no debe significar dejar de lado la precaución. Por ello, recomienda comparar los precios en distintas plataformas antes de realizar un pedido, a fin de comprobar que los descuentos anunciados sean verdaderos. También aconseja utilizar páginas oficiales y canales seguros para evitar posibles estafas.

La prevención también implica desconfiar de las ofertas demasiado atractivas que circulan en redes sociales mediante enlaces sospechosos. Asimismo, es importante guardar los comprobantes digitales, correos de confirmación, registros de transacciones y boletas electrónicas. Finalmente, antes de concretar una compra, los consumidores deben revisar las políticas de cambio y devolución, además de las garantías ofrecidas para cada producto, con el propósito de evitar contratiempos posteriores.

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