Por Redacción EC

No cabe duda de que Machu Picchu se ha convertido en uno de los destinos preferidos por miles de turistas en el mundo, recibiendo cada año aproximadamente entre 1.2 y 1.5 millones de visitantes. A pesar de ciertas restricciones o del clima, las personas aprovechan su estadía para visitar otros lugares emblemáticos de Cusco y disfrutar de su variada gastronomía, con una espectacular vista a las montañas o a la Plaza de Armas. En ese contexto, en plena temporada alta para visitar el santuario, las colas de turistas nacionales y extranjeros se convierten en un dolor de cabeza, ya que en ocasiones no logran conseguir uno de los 1 000 boletos disponibles de manera presencial. Por ello, con el objetivo de facilitar el acceso a la Llaqta de Machupicchu, el Ministerio de Cultura (Mincul) puso a disposición del público en general una plataforma que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de entradas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.