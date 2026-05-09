No cabe duda de que Machu Picchu se ha convertido en uno de los destinos preferidos por miles de turistas en el mundo, recibiendo cada año aproximadamente entre 1.2 y 1.5 millones de visitantes. A pesar de ciertas restricciones o del clima, las personas aprovechan su estadía para visitar otros lugares emblemáticos de Cusco y disfrutar de su variada gastronomía, con una espectacular vista a las montañas o a la Plaza de Armas. En ese contexto, en plena temporada alta para visitar el santuario, las colas de turistas nacionales y extranjeros se convierten en un dolor de cabeza, ya que en ocasiones no logran conseguir uno de los 1 000 boletos disponibles de manera presencial. Por ello, con el objetivo de facilitar el acceso a la Llaqta de Machupicchu, el Ministerio de Cultura (Mincul) puso a disposición del público en general una plataforma que permite consultar en tiempo real la disponibilidad de entradas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL PARA REVISAR LA DISPONIBILIDAD DE BOLETOS PARA MACHU PICCHU

Durante estos meses, Machu Picchu se convierte en uno de los destinos más concurridos del país, al recibir diariamente a cientos de turistas que incluso pernoctan mientras realizan largas y agotadoras colas con el objetivo de conseguir un boleto para visitar una de las maravillas del mundo. Sin embargo, pese a las diversas disposiciones que se han tomado a lo largo de este tiempo para evitar molestias o quejas por parte de los visitantes, las autoridades siguen sin hallar la forma de hacer que funcione de manera eficaz y ordenada. En ese sentido, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco implementó un nuevo sistema de venta de boletos para ingresar a Machu Picchu y que permite también la posibilidad de adquirirlos para fechas posteriores, es decir, hasta tres días después de la compra.

Es así que, para acceder a esta nueva medida es fundamental que los tiques del día siguiente se acaben. Para ello, el Ministerio de Cultura habilitó una página web (LINK) que permite conocer en tiempo real la disponibilidad de los boletos, así como consultar la venta presencial en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo antes de acudir a comprarlos. De esta manera, con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los turistas en la ciudadela inca, se puso en marcha la venta presencial anticipada de boletos para así disminuir la demanda y facilitar el acceso al santuario, conforme comparte Infobae.

¿CÓMO ERA MACHU PICCHU EN 1902?

Hiram Bingham fue un explorador y político estadounidense que tuvo un primer acercamiento con el Perú en 1908 tras haber estado en la conferencia del Primer Congreso Científico Panamericano realizado en Chile. Cuando visitó el Cusco llevó a cabo una incursión en las ruinas de la ciudad incaica, pero se fue desconcertado ya que no pudo encontrar los tesoros que él esperaba.

Luego de algunos años, exactamente en 1911, Bingham regresó una vez más al país, pero esta vez a Huayna Pichu con el objetivo de conocer la última capital del imperio inca, por lo que estuvo que pasar por la jungla tropical, ríos, arroyos, animales y los peligros que la selva tiene. De esta manera, se llevó una sorpresa cuando halló Machu Picchu. “Encontré brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño”, redactó en su diario, según National Geographic.

Es importante mencionar que el primer explorador de la ciudad cusqueña fue el agricultor peruano llamado Agustín Lizárraga en 1902, según historiadores. No obstante, él pudo difundir al mundo este gran descubrimiento como el estadounidense lo tuvo nueve años más tarde y que actualmente luce distinto a lo que era antes.