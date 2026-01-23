La expectativa por las presentaciones de BTS en Lima, fijadas para el 9 y 10 de octubre, ha disparado las alarmas ante posibles fraudes digitales. Debido a que aún no existe un cronograma oficial de preventa, especialistas recomiendan a los seguidores actuar con cautela y utilizar únicamente canales autorizados para evitar estafas.

Caer en engaños no solo implica perder el dinero de las entradas, sino también exponer datos sensibles ante redes de ciberdelincuencia que aprovechan la alta demanda del evento para operar.

¿CUÁL ES EL CONSEJO FUNDAMENTAL PARA ADQUIRIR LOS BOLETOS DE FORMA SEGURA?

Para evitar caer en las redes de los estafadores, la instrucción principal es gestionar la adquisición de tickets exclusivamente mediante los mecanismos oficiales del grupo.

Jéssica Cuadros, representante de la comunidad BTS Perú, destacó que obtener la membresía oficial es el paso preventivo más eficaz. Según explicó, este registro no solo brinda un orden formal, sino que “te ayuda a acceder a la preventa de tickets”, lo cual representa una ventaja estratégica ante la alta demanda que se espera para el evento.

Asimismo, el especialista en ciberseguridad, Jorge Zeballos, enfatizó la importancia de no dejarse engañar por ofertas que parecen atractivas pero carecen de sustento real.

El experto subrayó que en la actualidad existen plataformas digitales que prometen beneficios inexistentes, señalando a RPP lo siguiente: “Algunos ya venden entradas a plazos. Ahí empieza la primera estafa, pagar a plazos tu entrada, cuando ni siquiera hay entradas”.

¿QUÉ PELIGROS TECNOLÓGICOS ACECHAN A LOS SEGUIDORES EN LA RED?

Los delincuentes están utilizando herramientas sofisticadas para vulnerar la seguridad de los usuarios peruanos, aprovechando la desesperación por conseguir un lugar en el concierto. El panorama de riesgos incluye:

Infiltración de Infostealers: se trata de programas maliciosos que se instalan de manera imperceptible en celulares o computadoras con el objetivo de sustraer claves y datos financieros.

se trata de programas maliciosos que se instalan de manera imperceptible en celulares o computadoras con el objetivo de sustraer claves y datos financieros. Comercio en la Deep Web: toda la información robada a través de estos clics fraudulentos suele ser comercializada en mercados ilegales de internet.

Zeballos fue tajante al explicar la potencia de estas amenazas: “Un clic te puede quitar todo. Estamos hablando que está diseñado este programa para sacarlo todo”. Por ello, la validación de cada enlace y la espera de anuncios en canales oficiales son las únicas defensas reales contra el crimen organizado en línea.

Foto: El Peruano/ Referencial.

¿CUÁNTO PODRÍAN COSTAR LAS ENTRADAS SEGÚN LA REFERENCIA INTERNACIONAL?

Aunque los montos para Perú no están definidos, los precios anunciados para Corea del Sur sirven como referencia inicial. En ese país, el concierto contará con un formato 360° y las entradas se dividieron en tres categorías principales, cuyos valores incluyen impuestos. Según informa el diario La República, al hacer la conversión aproximada a soles peruanos, los precios serían los siguientes:

Soundcheck, que incluye acceso a la prueba de sonido y al show, alrededor de S/600.

General R, solo para el concierto, cerca de S/500.

General S, también solo concierto, aproximadamente S/450.

Es importante precisar que estos montos pueden variar considerablemente en el Perú debido a factores como el recinto, la productora local y los beneficios adicionales que se ofrezcan.

