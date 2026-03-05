Por Redacción EC

Marzo de 2026 figura entre los meses más aguardados por muchos ciudadanos del Perú, debido a que incluye distintas conmemoraciones cívicas que, en ocasiones, se convierten en motivo de reunión y festejo. Asimismo, marca el inicio oficial de la temporada otoñal tras varias semanas caracterizadas por temperaturas elevadas en buena parte del territorio. Por ese motivo, para que arranques el tercer mes del calendario de la mejor manera, reunimos una selección de frases y dedicatorias ideales para compartir con seres queridos o amistades. A continuación, conoce toda la información.