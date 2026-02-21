Calendario lunar marzo 2026: los mejores días para que tu cultivo rinda más

¿Sabías que la Luna puede ser la mejor aliada de tu huerto? Sincronizar tus tareas con el ciclo lunar puede parecer un juego, pero en realidad es una estrategia inteligente para aprovechar el movimiento natural de la savia y la humedad, garantizando que cada semilla y cada poda tengan el éxito asegurado.

Lograr una cosecha abundante depende en gran medida de elegir el momento exacto para actuar. Conoce cuáles son las fases lunares clave de este mes y cómo usarlas a tu favor para que tus plantas crezcan con una fuerza sorprendente.

¿CÓMO AFECTA EL CICLO LUNAR AL DESARROLLO DE LAS PLANTAS?

El motor de este método es la circulación de los fluidos internos de las plantas. La atracción gravitacional del satélite desplaza la savia de forma cíclica: cuando la luminosidad aumenta, el flujo vital sube hacia las hojas; cuando la Luna se oculta, la energía se concentra en las raíces. Este fenómeno regula tanto la hidratación del suelo como el vigor de los tejidos vegetales, según explica la plataforma Reporte Agrícola.

Luna. | Foto referencial: Freepik

¿QUÉ ESPECIES SE DEBEN SEMBRAR SEGÚN LA LUZ DE LA LUNA?

La elección del momento para enterrar la semilla depende directamente del tipo de producto que se desee obtener:

Vegetales de altura (frutos, hojas y tallos): se recomienda sembrarlos entre la Luna nueva y la Luna llena (Cuarto Creciente). En este lapso, el ascenso de la savia estimula un desarrollo vigoroso de la estructura aérea.

se recomienda sembrarlos entre la Luna nueva y la Luna llena (Cuarto Creciente). En este lapso, el ascenso de la savia estimula un desarrollo vigoroso de la estructura aérea. Vegetales subterráneos (raíces, bulbos y tubérculos): el periodo ideal comienza tras la Luna llena (Fase Menguante). En estos días, la energía se retrae hacia el suelo, fortaleciendo el crecimiento bajo tierra.

¿CUÁL ES EL MOMENTO ÓPTIMO PARA PODAR Y RECOLECTAR?

El manejo de los tiempos ayuda a evitar el estrés innecesario en tus plantas:

Poda de mantenimiento: realizarla en luna menguante. Al haber menos savia en las ramas, las heridas cicatrizan rápido y se reduce el riesgo de enfermedades.

realizarla en luna menguante. Al haber menos savia en las ramas, las heridas cicatrizan rápido y se reduce el riesgo de enfermedades. Cosecha de superficie: recoger frutos y hojas cerca de la luna llena, cuando hay máxima acumulación de nutrientes arriba.

recoger frutos y hojas cerca de la luna llena, cuando hay máxima acumulación de nutrientes arriba. Cosecha de raíces: ejecutarla en luna menguante, cuando la esencia de la planta ha bajado hacia la base.

Cultivo de noche. | Foto referencial: Freepik

¿CUÁL ES EL CALENDARIO LUNAR DE MARZO 2026?

Martes 3 de marzo: Luna llena

Miércoles 11 de marzo: Cuarto menguante

Jueves 19 de marzo: Luna nueva

Miércoles 25 de marzo: Cuarto creciente

¿CÓMO INFLUYEN LAS FASES LUNARES EN LA VIDA COTIDIANA?

Según la plataforma AD Magazine, cada una de las cuatro fases principales de la Luna se asocia a diferentes energías y momentos propicios para determinadas actividades.

Luna nueva: simboliza comienzos, reflexión y nuevos propósitos.

Cuarto creciente: representa crecimiento, acción y avance hacia metas.

Luna llena: potencia la claridad, la emoción y la culminación de procesos.

Cuarto menguante: invita a soltar, descansar y cerrar ciclos.

Aunque su influencia no tiene una base científica comprobada, muchas personas sienten que los movimientos del satélite natural impactan su ánimo, productividad e incluso el crecimiento del cabello. Por eso, observar su ciclo se ha convertido no solo en una práctica astronómica, sino también en una forma simbólica de conectarse con la naturaleza y con uno mismo.

