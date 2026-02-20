Celebra el Día del Oso en el Parque de las Leyendas, y disfruta de estas actividades programadas para el 21 de febrero

Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta ocasión puntual con motivo del Día Internacional para la Protección de los Osos. Precisamente, y con la finalidad de concientizar a la población acerca de su importancia, la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene preparada la realización de una serie de actividades durante la jornada del 21 de febrero, y en ambas sedes esperando la masiva participación de grandes y chicos.

EL DÍA DE LOS OSOS SE CELEBRARÁ EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS Y ESTE 21 DE FEBRERO A TRAVÉS DE VARIADAS ACTIVIDADES

Un nuevo evento llevará a cabo el Patronato del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la MML, y en esta ocasión relacionado a la conmemoración del Día Internacional para la Protección de los Osos.

Con respecto a esta efemérides, te contamos que las dos sedes de dicho zoológico quedarán habilitadas durante la jornada del 21 de febrero, y ofreciéndole a los más pequeños sobre todo, la presentación oficial de los siguientes animales:

San Miguel

- Inicio 9.30 a.m.

Espectáculo de los osos de anteojos machos llamados Maeni y Ukumari, “quienes llegaron con meses de nacido en el año 2020 y 2021, respectivamente”.

A las 10 a.m. le tocará el turno a las osas de anteojos de la zona Selva, “quienes serán engreídas con hielo de colores con su fruta favorita”.

Huachipa

- A las 10.30 a.m., el patronato llevará a cabo la charla “Educar También es Conservar; Osos de Anteojos”, y en una zona Ambiente donde se “explicará su estado de conservación y los riesgos que presenta esta especie dentro de su ambiente silvestre”.

Esta sede alberga 7 ejemplares de osos de anteojos.

Cabe resaltar, que asimismo un día después, el Parque de Las Leyendas abrirá las puertas de la sede de San Miguel con la finalidad de conmemorar una edición más del denominado “Capibara Fest” que reúne a grandes y chicos mediante la realización de variadas, y divertidas actividades al aire libre.

EL GRUPO DE PERSONAS QUE PUEDEN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS Y CELEBRAR EL “CAPIBARA FEST”

Las redes sociales hoy certifican la popularidad del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la MML, y ahora con motivo del “Capibara Fest” programado, resultan llamativas las promociones lanzadas, descuentos, y hasta gratuidad dirigida a ciertos grupos poblacionales.

De manera preferencial, hoy tanto las Personas Con Discapacidad (PCD) e identificadas con carné del CONADIS, como veteranos de guerra debidamente acreditados, y también guías oficiales de turismo, cuentan con acceso sin costo alguno a las instalaciones de dicho zoológico, y cuyas sedes habilitadas se ubican en San Miguel y Huachipa.

Según la información brindada entorno a la existencia de ofertas especiales, por ejemplo, y desmentidas mediante comunicado, el Parque de las Leyendas confirma que los grupos poblacionales destacados y público en general, pueden disfrutar del servicio brindado, visitar a los animales, entretenerse mediante el “Capibara Fest” del 22 de febrero, y conocer el jardín botánico, entre otros atractivos, durante los 365 días del año e incluso feriados y jornadas no laborables.

ESTAS SON LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO POR EL “CAPIBARA FEST 2026″

Lugar: Sede de San Miguel

Desde las 11 a.m., una batucada dará inicio a serie de eventos programados en la explanada de Chabuca Granda.

Grandes y chicos podrán tomarse fotos en las zonas instagrameables con motivos “capibarescos”, y disfrutar además de una feria gastronómica para todos los gustos.

Venta de merchandising

Una de las actividades programadas e infaltables para este evento en honor al roedor más grande del mundo, será la refrescante “Al agua Capibara” donde grandes y chicos podrán gozar de la apertura de aspersores listos para hacerte disfrutar de una lluvia de frescura.

Sesión de zumba al aire libre, y activaciones musicales por parte de Rogelio Callupe, imitador oficial de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, y para cerrar con broche de oro, Amaya Hnos. pondrá la cuota de cumbia gracias a éxitos como “Lejos de ti”, Mix de Selena y mucho más.

¿CUÁNTO CUESTA INGRESAR AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2026?

La concurrencia a diversos espacios recreativos tiene en el Parque de las Leyendas a uno de los más visitados, y desde Lima ofreciendo variados atractivos bajo nuevo tarifario habilitado.

A través de redes sociales, la MML ha confirmado el incremento de 2 soles en el precio de entrada general 2026 a un zoológico cuyas sedes de San Miguel y Huachipa abren sus puertas incluso durante los días feriado, y permitiendo asimismo el acceso gratuito a grupos poblacionales muy particulares.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta terminar ingresando gratis a instalaciones de ambas sedes, si conformas alguno de los grupos poblacionales e importantes del país mencionados líneas arriba.