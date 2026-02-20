Celebra el Día del Oso en el Parque de las Leyendas, y disfruta de estas actividades programadas para el 21 de febrero

Por Luis Carlo Merino

Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta ocasión puntual con motivo del Día Internacional para la Protección de los Osos. Precisamente, y con la finalidad de concientizar a la población acerca de su importancia, la entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tiene preparada la realización de una serie de actividades durante la jornada del 21 de febrero, y en ambas sedes esperando la masiva participación de grandes y chicos.

