Valió la pena esperar. NBC acaba de anunciar la renovación por una temporada de las series de drama y acción creadas por Dick Wolf. La cadena de TV estadounidense ha confirmado que estrenará la temporada 15 de “Chicago Fire”, la 14 de “Chicago PD” y la 12 de “Chicago MED” para antes del final del año 2026.

Dentro del ambiente de canales de televisión estadounidense, es NBC el que más tiempo se toma para anunciar renovaciones, generando mucha ansiedad entre los fanáticos de las series que conforman el universo “One Chicago”.

Según informa Deadline, aunque en esta ocasión el anuncio de renovación demoró tanto como en la temporada previa, todo hace indicar que esta vez no habría muchas reducciones de presupuesto para cada propuesta.

We're not going anywhere! One Chicago returns this fall on @NBC and Peacock pic.twitter.com/T2q9unigW5 — One Chicago (@NBCOneChicago) March 27, 2026

“Chicago Fire”, buque insignia de la franquicia, cuenta la historia de unos nobles bomberos de la estación 51 dentro del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Chicago.

A su turno, “Chicago PD”, muestra cómo los policías de la Unidad de Inteligencia de la Policía de Chicago luchan por sacar de las calles a los criminales más temibles.

Por último, “Chicago MED” muestra cómo el equipo de doctores y enfermas del Gaffney Chicago MED se esfuerzan por cuidar a los habitantes de la bella y compleja ciudad de Chicago.

Hace un par de semanas, NBC transmitió en horario estelar el esperado Crossover entre las tres series, logrando batir récords de audiencia en sus respectivos horarios.

En Latinoamérica, es Universal+ que transmite en exclusiva los nuevos episodios de cada una de estas tres series. Actualmente se encuentran en el episodio 12 de los 21 que corresponden.