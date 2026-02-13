¡Como en el anime! Esta región peruana contará con su primer parque temático de Dragon Ball Z gracias a millonaria inversión

Las aventuras de un poderoso guerrero llamado Goku, empezaron a emitirse desde los años 90, y hoy como Dragon Ball Z, continúa siendo el anime más popular e influyente de Akira Toriyama. Hoy la noticia entorno a dicho personaje, revela detalles acerca de la recreación de aquel mundo mágico japonés donde el icónico “Kamehameha” figura inmortalizado, y mediante parque temático construido en región peruana puntual, busca terminar ofreciendo una grata experiencia inmersiva.

EL PARQUE TEMÁTICO INSPIRADO EN DRAGON BALL Z QUE SE RECREA EN ESTA REGIÓN PERUANA

A nivel nacional, diversos son los complejos recreativos que llaman la atención por algún motivo, y ahora desde región muy particular, debido a la recreación del mágico mundo de Dragon Ball Z mediante el acondicionamiento de 30 esculturas de personajes como Goku, Freezer, Piccolo, entre otros igual de entrañables.

Según lo precisa la Municipalidad Distrital de San Antonio ubicada en Moquegua, el parque temático que se inaugurará en 2026, figurará establecido a lo largo de 5,601 m2, y gracias a inversión ascendente a los más de 26 millones de soles, contará con diversas áreas de entretenimiento vinculadas a tan afamada serie televisiva de origen japonés.

“Se trata del Z Park, complejo recreativo que contará con 30 esculturas con la temática del famoso ánime de Akira Toriyama”, remarcan a través de redes sociales, y entorno a un ambicioso proyecto que beneficiará a más de 31 mil vecinos, y fans de Dragon Ball sobre todo.

A inicios de febrero 2026, y desde el municipio moqueguano de San Antonio, se informaba que las obras de construcción de dicho parque temático, “registra un avance físico de 48% con la infraestructura base terminada”, y actualmente un “equipo de 44 trabajadores se concentra en la fase de acabados” vinculada a la instalación de juegos modulares, “enchapes, vaciado de veredas, (y) acondicionamiento del puente metálico”.

LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS QUE OFRECERÁ EL PARQUE TEMÁTICO DE DRAGON BALL Z UBICADO EN SAN ANTONIO DE MOQUEGUA

Zona de juegos inflables

Cartódromo

Área de juegos electrónicos

Pabellón de servicios

Zona temática “Kame House”

Juegos modulares

ESTE DISTRITO PERUANO LLEVA EL NOMBRE DE ICÓNICO PERSONAJE DE DRAGON BALL Z

Características muy puntuales hacen de algunos lugares hermosos destinos, siendo demarcación peruana a la cual vamos a referirnos, aquella que resalta por sus concurridas playas, entre otros atractivos llamándose de manera similar a popular personaje de Dragon Ball Z.

Creado hace más de 100 años, y durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Végueta situado a solo 2 horas de Lima, hoy figura declarado como “Distrito Histórico de la Independencia Nacional” donde puedes encontrar desde áreas naturales hasta restos arqueológicos.

A nivel nacional, esta demarcación conforma la provincia de Huaura y es una de las 12 que figura bajo la administración del Gobierno Regional de Lima actualmente, siendo además reconocida como el lugar que recibió a la Expedición Libertadora de Don José de San Martín.

Hoy Végueta tiene en sus playas a un gran atractivo turístico, pero también a Vichama, las lagunas de las Albuferas de Medio Mundo, y hasta el museo comunitario donde se exhiben diversos restos tras excavaciones realizadas por parte de especialistas.