A nivel familiar, siempre terminan existiendo decisiones que generan entre curiosidad y controversia, siendo los nombres de anime registrados para peruanos, aquellos que han sido revelados por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En el marco del Día Mundial del Otaku celebrado a mediados de diciembre, dicha entidad de Gobierno hizo público el listado donde termina de darse a conocer que más de 300 ciudadanos se llaman Gohan, por ejemplo, casi 60 Bills, entre otros vinculados a populares series de manga japonesa.

MÁS DE 300 PERUANOS SE LLAMAN GOHAN, SEGÚN RENIEC EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL OTAKU

A nivel nacional, el gobierno peruano a través del Reniec, se encarga de emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI) que hoy vuelve a llamar la atención tras revelarse los nombres inspirados en anime que padres o apoderados terminaron decidiendo para sus seres más queridos.

En esta oportunidad, y mediante redes sociales, el organismo autónomo ha dado a conocer un listado donde Gohan, Goten y Bills como personajes de Dragon Ball Z, aparecen consignados en dicha credencial, y también Arashi de Naruto, entre otros que vinculados a populares series de manga, evidencian cierta entre extrañeza y curiosidad.

Con respecto al nombre de anime que figura más veces registrado por parte del Reniec, te contamos que 9 mil 528 peruanos se llaman Saori de Jujutsu Kaisen, mientras el segundo en orden termina siendo Gregory de Dragon Ball (3 mil 602), y el tercero Aiko con 1.796.

LOS NOMBRES TEMÁTICOS E INSPIRADOS EN LA NAVIDAD QUE FIGURAN CONSIGNADOS EN DNI

El 25 de diciembre se aproxima en Perú y otras partes del mundo con motivo de la tradicional Navidad cuya fecha recuerda la vez en que Jesucristo fue concebido por obra y gracias del Espíritu Santo, y en numerosas ocasiones ha servido de inspiración para que padres de familia o apoderados identifiquen a sus parientes con nombres como Merry Christmas, según lo refiere el Reniec de manera oficial.

A propósito de la venidera conmemoración cristiana, dicho organismo autónomo hace uso de sus redes sociales para publicar un extenso y peculiar listado donde figuran todas las denominaciones existentes y consignadas en DNI a nivel nacional, con temática vinculada a los Reyes Magos, la Virgen María, los renos, entre otros míticos personajes.

De acuerdo a esa información revelada oficialmente por el Reniec, y más allá de Merry Christmas, te compartimos algunos de los nombres peruanos más llamativos en clara alusión a la Navidad:

MARIA / 1 millón 213 mil 070 personas

BRINDIS / 105 personas

MELCHOR / 4,303 personas

NATIVIDAD / 32,337 personas

CASCABEL / 1 persona

NIÑO JESUS / 80 personas

ELFO / 12 personas

RENO / 54 personas

BELÉN / 13,248 personas

La lista integrada por casi 50 nombres, según Reniec, pueden resultar hasta típicos, pero con cierto significado navideño como José, Angel, Gabriel, y Ángeles, pero también extraños, insólitos y muy particulares como Trineo (2), Regalo (3), Guirnalda (16), Nacimiento (4), y Noela (78).