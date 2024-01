La salida y prácticamente despido de Juliana Oxenford representó uno de los hechos más controversiales ocurridos en la televisión peruana durante el 2023. ATV optó por no renovar el contrato de la periodista que a su estilo, generaba un contenido coyuntural incómodo para la política y criticado también por otras figuras del canal como Magaly Medina, con quien sostuvo un enfrentamiento mediático lleno de calificativos y comentarios negativos. En exclusiva para Trome, la presentadora televisiva de 45 años recordó uno de los momentos que más le afectaron producto del dime y direte generado con la polémica conductora de espectáculos.

¿QUÉ FUE LO QUE MÁS LE AFECTÓ A JULIANA OXENFORD DEL ENFRENTAMIENTO MEDIÁTICO SOSTENIDO CON MAGALY MEDINA EN 2023?

El 2023 acabó para Juliana Oxenford de la manera más triste e inesperada luego de que el 20 de noviembre recibiera noticia negativa sobre su continuidad en ATV, tal y como lo reveló siendo la primera invitada de la nueva temporada de ‘Café con la Chevez’, programa emitido en YouTube donde además habló largo y tendido sobre Álvaro Ugaz, su vínculo con Marcelo, y como no podía ser de otra forma, acerca de la enemistad con Magaly Medina.

Precisamente, y entorno al enfrentamiento mediático sostenido y acrecentado, sobre todo, durante los últimos meses del año pasado, la periodista especializada en política dijo en dicha entrevista compartida por el diario Trome, que hubo un momento puntual en ese dime y direte con la polémica conductora de espectáculos que la marcó, afectó y recuerda con amargura.

“A mí me ha dicho ‘talibana’”, manifestó Juliana Oxenford, revelando en exclusiva detalles sobre la situación que experimentó junto a su menor hija por ese calificativo recibido “que no le voy a perdonar a esa señora”.

Según cuenta la periodista que trabajó en ATV durante 4 años aproximadamente, a “mi hija, un día, le pido que traiga mi iPad, tenía que preparar una entrevista y ella sabe mi clave”, pero “justo estaba en Google ‘Magaly Medina Juliana Oxenford talibana’, porque me acababa de enterar”, prosiguió.

Finalmente, “mi hija baja el iPad y me preguntó ‘Mami, qué es una talibana’. Le dije: ‘María, no importa lo que sea, mamá no es una talibana’”, terminó recordando Juliana Oxenford aquel episodio que involucró a parte importante de su familia, tratando de explicarle al día siguiente de la consulta recibida.

Como parte de la entrevista concedida para ‘Café con la Chevez’, Juliana Oxenford admitió que el término ‘talibana’ sumado a la pregunta realizada por su hija, fue lo que más le afectó del dime y direte que se volvió recurrente con Magaly Medina mientras continuaba trabajando en ATV.

POR QUÉ MAGALY MEDINA LE DIJO ‘TALIBANA’ A JULIANA OXENFORD

Tras revelar públicamente que no continuará más en ATV, los comentarios negativos dirigidos por Magaly Medina hacia Juliana Oxenford se acentuaron mucho más, a tal punto de llamarla ‘talibana’ en la edición de “Magaly TV La Firme” emitida el martes 5 de diciembre.

“Se siente tan importante la ‘talibana’ esta, con 4 puntos de rating ya deberías de irte”, dijo muy exaltada la conductora de espectáculos en aquel momento, e insistiendo en que “todos los días suelta bombas. No le interesa ahuyentar a un público, ella ya en su momento ahuyentó a mucho público que nos apoyó por años de años”.