Las redes sociales se llenaron de fotografías con peinados voluminosos, ropa retro, luces de neón y apariencia de película analógica gracias a una nueva tendencia de inteligencia artificial. El reto consiste en imaginar cómo se vería una persona en los años 80 a partir de una fotografía actual, utilizando herramientas como ChatGPT o Gemini. La tendencia se ha popularizado especialmente en Instagram y TikTok, donde los usuarios comparten sus versiones ochenteras.

¿Cómo hacer la foto de los años 80 con IA?

El procedimiento es sencillo: primero hay que seleccionar una fotografía donde el rostro aparezca con buena iluminación y sea claramente visible. Después, se carga la imagen en una herramienta de IA compatible con generación o edición de fotografías y se escribe un prompt detallado. Para conseguir un resultado más natural, conviene indicar expresamente que se mantengan los rasgos faciales, la expresión y la identidad de la persona, mientras se modifican elementos como el cabello, la vestimenta, el fondo y la iluminación.

Un prompt base puede ser: “Convierte esta fotografía en un retrato auténtico de los años 80. Conserva exactamente mi rostro, facciones, expresión e identidad. Cambia únicamente el peinado, la ropa, los accesorios y el ambiente para recrear esa década. Utiliza iluminación de estudio, colores cálidos, ligero grano de película y apariencia de fotografía analógica real”. A partir de esta instrucción se pueden agregar detalles específicos para personalizar la imagen y evitar que el resultado parezca un filtro genérico.

Prompts para conseguir diferentes estilos ochenteros

Una de las claves del trend está en describir con precisión el escenario que se quiere recrear. Por ejemplo, se puede pedir una fotografía de estudio de 1985, con fondo degradado, iluminación de glamour, cabello con volumen y vestimenta típica de la época. Otra alternativa es solicitar una imagen ambientada en un arcade, una discoteca con luces de neón, una fiesta familiar o incluso una fotografía que parezca extraída de un antiguo anuario escolar. Estas variaciones permiten obtener resultados completamente diferentes utilizando la misma fotografía.

También es posible jugar con estilos más cinematográficos: una portada de revista de los años 80, un póster de película retro, una fotografía familiar tomada con una cámara instantánea o una imagen con estética VHS. Para reforzar la sensación de época, se pueden añadir términos como “grano de película”, “flash de cámara”, “colores ligeramente deslavados”, “enfoque suave” y “fotografía analógica”. Mientras más concreto sea el prompt, mayor control tendrá el usuario sobre el resultado final.

¿Qué tener en cuenta antes de subir tu foto?

Aunque el trend resulta entretenido, también conviene prestar atención a la privacidad de las fotografías personales. Antes de subir una imagen a cualquier plataforma de inteligencia artificial, es recomendable evitar fotografías que incluyan documentos, datos personales, direcciones u otra información que no debería quedar expuesta. Además, la imagen generada debe entenderse como una creación de IA y no como una fotografía auténtica tomada en los años 80. La popularidad de esta tendencia demuestra, una vez más, cómo las herramientas generativas pueden convertir una simple selfie en una experiencia visual capaz de recrear épocas, estilos y recuerdos que nunca ocurrieron.

Otros prompts para crear fotos al estilo de los 80

Para la siguiente lista, con casi 30 ejemplos, el proceso es el mismo: “Usa mi rostro como referencia para este prompt:

Luces de Neón

Retrato estilo synthwave iluminado por luces de neón rosa y azul, usando gafas de sol de aviador, ciudad futurista de noche de fondo, estética de los años 80, fotorrealista. Fotografía cinematográfica conduciendo un DeLorean al atardecer, estilo retro-futurista de los 80, colores vibrantes, chaqueta de cuero negra con hombreras. Retrato en un salón de máquinas recreativas (arcade) de 1985, rostro iluminado por el brillo de una máquina de Pac-Man, ambiente nostálgico, textura de película de 35mm. Como protagonista de una película de ciencia ficción cyberpunk de los 80, chaqueta reflectante, luces de neón, atmósfera brumosa, alta resolución. Foto polaroid en una discoteca de los 80, pista de baile iluminada con cuadros de colores, ropa brillante, luces estroboscópicas.

Estrellas de rock

Fotografía de concierto como estrella de hair metal de los años 80, cabello con mucho volumen y laca, maquillaje dramático, chaqueta de cuero con tachuelas, tocando una guitarra eléctrica. Retrato al estilo de un colorido video musical de MTV de 1984, colores pasteles de fondo, sombras muy marcadas, estética pop art. Como estrella del pop de 1986, chaqueta de lentejuelas, un guante brillante en una sola mano, peinado mullet, fondo de luces de estudio de la época. Foto de portada de revista musical de los 80, estilo punk rock urbano, chaqueta vaquera llena de parches y pines, actitud rebelde, apoyado en una pared de ladrillos. Posando como en la portada de un álbum de synth-pop melancólico de 1986, mirada profunda, sintetizador antiguo cerca, fondo geométrico abstracto y neón.

Vida cotidiana

Fotografía vintage estilo cámara desechable caminando por la calle en 1988, escuchando música en un Walkman con auriculares de espuma naranja, jeans lavados a la piedra y zapatillas gruesas blancas. Retrato clásico de anuario escolar de 1987, peinado con volumen, suéter de rombos, clásico fondo azul moteado de estudio fotográfico, sonrisa genuina de la época. Sentado en un sofá estampado de flores típicas de los 80, viendo una televisión de tubo antigua, comiendo cereal, ambiente cálido de hogar retro. Fotografía granulada de los 80 en un centro comercial retro (mall), bebiendo un refresco en vaso de papel, piso de baldosas a cuadros, plantas de plástico colgantes. Montando una bicicleta BMX en un vecindario suburbano en el verano de 1985, atardecer dorado mágico, estilo nostálgico de las películas de Steven Spielberg.

Moda

Retrato de alta moda de los 80, usando un traje/vestido con hombreras gigantes, pendientes geométricos enormes, fondo de color sólido vibrante, iluminación de revista Vogue de época. Fotografía en blanco y negro de los 80, estilo Peter Lindbergh, mirada penetrante, elegante, viento en el cabello, ropa holgada de diseñador de los ochenta. Con un estilo ejecutivo “Yuppie” de Wall Street en 1987, traje de poder a rayas, sosteniendo un teléfono celular gigante de bloque (teléfono ladrillo), rascacielos de Nueva York de fondo. Foto de estudio “Glamour Shots” del centro comercial en los 80, fondo de estrellas brillantes, cabello súper inflado, chaqueta de lentejuelas, filtro de enfoque suave (soft focus). Usando un cortavientos (windbreaker) de nailon con bloques de colores brillantes (turquesa, fucsia y amarillo), gafas de sol grandes de plástico, posando junto a un auto deportivo cuadrado de los 80.

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