El Mundial 2030 se disputará en España, Portugal y Marruecos, así lo confirmó la Conmebol este último miércoles 4 de octubre. Además, oficializó que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán partidos inaugurales de dicho certamen, por lo que todas estas selecciones se clasifican automáticamente al mismo. En este contexto, la prensa de Chile ha mostrado su incomodidad con esta situación, pues este país había presentado su candidatura para ser sede de uno de los encuentros de la Copa del Mundo.

Cómo reaccionó la prensa chilena luego que su país no sea considerado como sede del Mundial 2030

La Tercera calificó de un “verdadero bombazo” la noticia de que Chile no será anfitrión del Mundial 2020. Además, dijo que se producirán conversaciones “entre los referentes de las federaciones de los cuatro países que inicialmente compartían la candidatura”.

RedGol, por su parte, uno de los medios de comunicación más conocidos, dijo que fue un “ninguneo” el accionar de la Conmebol. “Chile fue descartado: Conmebol anuncia que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes del Mundial 2030″, añade ADN Chile. Por último, CNN Chile fue categórico al manifestar que “Argentina, Uruguay y Paraguay serán sede inaugural del Mundial 2030: Chile fue excluido de la organización”.

¿Qué dijo la Conmebol sobre la decisión de no incluir a Chile como sede del Mundial 2030?

En medio de una conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, dijo lo siguiente sobre la razón por la que dejó de lado a Chile. “Originariamente, se habló de dos países para la candidatura: Argentina y Uruguay. Después se amplió el Mundial a 48 selecciones y en ese contexto se agregó la propuesta de Paraguay, y más tarde se unió Chile”.

Asimismo, la máxima autoridad futbolística del continente agregó: “En esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Esta es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero FIFA determina el cómo y qué”. Recordemos que el Mundial 2030 tendrá como anfitriones a España, Marruecos y Portugal.

Qué es la Conmebol

Fundada en 1916, la Confederación Sudamericana de Fútbol -CONMEBOL- es el organismo rector del fútbol sudamericano y la confederación continental del deporte rey más antigua del mundo.

La CONMEBOL, formada por diez Asociaciones Miembro, entre las que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, es responsable de la organización y gobernanza de los principales torneos internacionales de fútbol sudamericano, entre los que se encuentran la CONMEBOL Copa América, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa, entre otros.

Desde 2016, la CONMEBOL ha llevado a cabo una serie de reformas estructurales para modernizar su gobierno y sus operaciones, aumentar la competitividad global de sus torneos exclusivos y reforzar su promoción del desarrollo del fútbol mediante el aumento de los ingresos y la inversión.

Como parte de esa estrategia, en los últimos dos años, las competiciones profesionales de clubes de la CONMEBOL han sido ampliamente mejoradas a través de un nuevo diseño de formato y la adopción de estándares, diseñados para aumentar la calidad de los torneos desde el punto de vista competitivo, deportivo y de entretenimiento comercial.

Gracias a las mejoras recientemente adoptadas, los torneos de la CONMEBOL lograron alcanzar cifras récord de audiencia, participación digital, asistencia a los estadios y ventas.

