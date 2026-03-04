Bajo el título “Dear Killer Nannies: criado por sicarios”, Disney+ planteará un acercamiento distinto al mundo criminal y violento que tuvo en Pablo Emilio Escobar Gaviria a uno de sus rostros más poderosos.

El extinto cabecilla del cártel de Medellín, muerto a manos del grupo de élite de la Policía colombiana apenas pasados los 40 años de edad, ha sido motivo de diversas producciones de cine y televisión, en Colombia y en el resto del mundo.

Imágenes de la serie "Criado por sicarios" de próximo estreno en Disney+

No obstante, en esta ocasión, “Criado por sicarios” se enfoca prioritariamente en Juan Pablo, el hijo mayor del poderoso narcotraficante quien, también tiene una imagen creada por el cine y la TV, pero que ha intentado desmarcarse a través de libros y conferencias por décadas.

La serie de próximo estreno es realizada por realizada por Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, tiene al argentino Sebastián Ortega como Showrunner y a JP Escobar como creador junto a Ortega y Pablo Farina.

“La nueva producción narra desde la perspectiva del hijo de Escobar en su infancia, la relación que tenía con su padre, su entorno y con los sicarios contratados para protegerlo, convertidos a su vez en sus improvisados ‘niñeros’”, ha dicho Disney+ al respecto.

Puede verse en los afiches algunos de los integrantes del elenco de la serie de Disney+, entre los que destacan nada menos que John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CRIADO POR SICARIOS”?

Disney+ aún no informa la fecha de estreno de la serie “Criado por sicarios”.