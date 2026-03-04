Bajo el título “Dear Killer Nannies: criado por sicarios”, Disney+ planteará un acercamiento distinto al mundo criminal y violento que tuvo en Pablo Emilio Escobar Gaviria a uno de sus rostros más poderosos.
El extinto cabecilla del cártel de Medellín, muerto a manos del grupo de élite de la Policía colombiana apenas pasados los 40 años de edad, ha sido motivo de diversas producciones de cine y televisión, en Colombia y en el resto del mundo.
No obstante, en esta ocasión, “Criado por sicarios” se enfoca prioritariamente en Juan Pablo, el hijo mayor del poderoso narcotraficante quien, también tiene una imagen creada por el cine y la TV, pero que ha intentado desmarcarse a través de libros y conferencias por décadas.
La serie de próximo estreno es realizada por realizada por Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, tiene al argentino Sebastián Ortega como Showrunner y a JP Escobar como creador junto a Ortega y Pablo Farina.
“La nueva producción narra desde la perspectiva del hijo de Escobar en su infancia, la relación que tenía con su padre, su entorno y con los sicarios contratados para protegerlo, convertidos a su vez en sus improvisados ‘niñeros’”, ha dicho Disney+ al respecto.
Puede verse en los afiches algunos de los integrantes del elenco de la serie de Disney+, entre los que destacan nada menos que John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “CRIADO POR SICARIOS”?
Disney+ aún no informa la fecha de estreno de la serie “Criado por sicarios”.