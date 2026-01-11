A veces, la segunda temporada de una serie exitosa es una tarea mucho más difícil para los equipos detrás. Consolidar un hit puede convertirse en una real pesadilla. Y si las cosas no salen bien, el deseo de una temporada tres puede diluirse con sorprendente rapidez.

Tres oportunidades de ver si el reto de una segunda temporada es superado o no bien podrían ser “Cross”, “Beef” y “Paradise”. En su género, cada serie logró resonancia notable. Por lo mismo, las cadenas responsables anunciaron sus respectivas continuaciones.

A continuación, detalles sobre lo que se viene:

“CROSS” (Prime Video)

Con lo difícil que es acertar creando nuevos héroes de acción, “Cross” fue una grata sorpresa desde la plataforma Prime Video.

Basada en las novelas del mismo nombre escritas por James Paterson, “Cross” cuenta la historia del detective Alex Cross, quien ve interrumpido su deseo de pedir licencia médica (pues no puede superar el efecto emocional de la muerte de su esposa) ante el crimen de un activista afroamericano.

Aldis Hodge interpretó con solvencia a un agente atormentado por una pérdida que, sin embargo, debe salir adelante frente al reto de descubrir una verdad que calme el caos desatado por un crimen. El actor de ascendencia dominicana es, claramente, mucho más que músculos en la pantalla chica.

Su primera temporada tuvo ocho episodios.

La fecha de estreno de su segunda temporada es el 11 de febrero.

Sinopsis oficial: En la segunda temporada, Cross está en busca de un vigilante despiadado que está cazando a los magnates multimillonarios corruptos.

“Beef” (NETFLIX)

De esas historias que aparecen una vez en la vida. Creada por Lee Sung Jin, “Beef” refleja todo en lo que podríamos convertirnos si la vida fuera distinta. Un hombre y una mujer, tal vez en su peor momento existencial, se cruzan y desde esa instancia desfogan toda su furia mutuamente.

Han pasado casi tres años del estreno de la temporada uno con la dupla Steve Yeun y Ali Wong. Se dijo en algún momento que el creador de “Beef” no tenía intenciones de hacer una secuela, pero claramente el éxito de la serie (¡8 premios Emmy!) lo cambió todo.

Para los que vieron aquella primera temporada de 10 episodios, vale decir que la segunda será una historia totalmente distinta, sin los protagonistas conocidos. Algo así como “The White Lotus” o “Presuntamente inocente”. Solo los creadores permanecen.

La fecha de estreno es el 16 de abril.

El elenco de esta segunda temporada de “Beef” (“Carne”, por su título en español) está conformado por Osacr Isaac, Carey Muligan, Charles Melton, Cailey Spaeny, Youn Yuh-jung, Song Kang-ho, entre otros.

Parte del elenco de "Beef" 2. (Foto: Netflix/Tudum)

La sinopsis oficial es la siguiente:

¿El incidente incitador de esta temporada? Una joven pareja es testigo de una lucha alarmante entre su jefe y su esposa, desencadenando movimientos de ajedrez de favores y coerción en el mundo elitista de un club de campo y su propietario multimillonario coreano.

“Paradise” (Disney+)

Sterling K. Brown protagonista... ¿qué podría salir mal? “Paradise” es uno de los experimentos más fascinantes surgidos desde Hulu en el último tiempo. La cadena, ya de propiedad de Disney, apostó por el proyecto de Dan Fogelman en el que un agente del servicio secreto indaga por el crimen del presidente de “la nación más importante del mundo” mientras esto último precisamente parece irse al diablo.

Acompañan a Sterling en el elenco principal de la temporada 1 de “Paradise” nombres como Nicole Brydon Bloom, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, James Marsden, Aliyah Mastin, entre otros.

La primera temporada de “Paradise” tuvo como cierre precisamente el viaje en el que el protagonista iba rumbo a salvar a su esposa a ese ‘mundo’ que se estaba yendo al diablo. Fueron ocho episodios.

La sinopsis oficial es la siguiente:

Xavier busca a Teri en el mundo y descubre cómo la gente sobrevivió los tres años transcurridos desde El Día. De vuelta en Paraíso, el tejido social se desmorona mientras el búnker lidia con las consecuencias de la primera temporada, y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad.

La temporada 2 tiene como fecha de estreno el 23 de febrero.