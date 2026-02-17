“Cross”: la temporada 2 tropieza entre tantos subtemas, pero… ¿puede mejorar?

La primera sensación que dejan los tres episodios ya estrenados de la temporada 2 de la serie “Cross” o “Detective Alex Cross” (Prime Video) es de oportunidad perdida. Creada por Ben Watkins, la propuesta basada en las novelas de James Patterson, ha pasado de lo simple, pero bien hecho, a lo ambicioso, pero sin un norte claro.

“Cross” apareció en 2024 como un mix entre drama psicológico, policial y thriller, en el que un detective de la Policía de Washington DC, Alex Cross (muy bien interpretado por Aldis Hodge) intenta un balance entre sus complejidades personales y su gran misión laboral: dar con el paradero de un psicópata asesino serial.

Priorizar ambos caminos ayudó a consolidar una idea de lo que teníamos al frente. Eso, por supuesto, no impedía que la serie aborde aspectos como lo político y lo social. Era un policía afroamericano dentro de una institución muy cuestionada por ataques racistas. Cross se elevaba por encima de todo esto y, con valentía, pero, sobre todo, éticamente, se dedicaba a lo suyo.

Alex Cross (Aldis Hodge), John Sampson (Isaiah Mustafa), amigos y colegas en la T2. / Ian Watson

La búsqueda contrarreloj de ese asesino serial y absolver la interrogante sobre quién estuvo detrás del crimen de su esposa le otorgó cierto espíritu a nuestro protagonista. Cross era un padre soltero, pero tampoco estaba solo. A su lado, primero, su mejor amigo y colega John Sampson (Isaiah Mustafa), además, la bella Elle (Samantha Walkes), con quien terminó involucrado hasta que –en la desesperación por hallar culpables—terminó asignándole una culpa que finalmente nunca tuvo. Por último, y no menos importante, la reservada agente Kyla Craig (Alona Tal), con quien se entendía a la perfección, aunque la química jamás sobrepasó lo laboral.

En este camino, la serie generó atención porque Hodge supo convencer como el policía brillante que le da mayor de importancia a la psicología en sus casos, a los pensamientos de los involucrados, y hasta al rol de los testigos en general. La propuesta recibió tantos o más elogios que la mismísima “Reacher” –con el otro ‘fortachón’ Alan Ritchson--, por lo que todo parecía dispuesto a subir el nivel en la temporada siguiente.

Kayla Craig (Alona Tal) en una escena de la temporada 2 de la serie. / Ian Watson

EXCESO DE SUBTRAMAS Y DEMASAIDOS GIROS

Dijimos que centrarse en sus principales dilemas no restaba la posibilidad de abordar una serie como “Cross” incluso desde aspectos políticos o sociales. En la temporada 2 ambos factores pesan más. Se abre con el ritual de una mujer justiciera (Jeanine Mason como Rebecca) desollando vivo a un abusador sexual. Tras salvar a la más reciente víctima del hombre denominado Richie, ella huye junto a su socio (Wes Chatham como Donnie) a bordo de una lancha repleta de rescatadas.

Explotación sexual, abusos, pero, sobre todo, trata de personas empieza a surgir como gran tema de los primeros tres episodios ya revelados por Prime Video. Rebecca dice ser hija de “la doctora y sanadora Gabriela Alejandra Porras” y, entonces, se nos abre una nueva subtrama: en adelante, la justiciera irá acabando uno por uno con los “responsables” de múltiples daños. Rebecca, además, está ligada a redes de migrantes hispanos, en una subtrama que parece escrita acorde al presente en los Estados Unidos de Donald Trump.

La serie creada por B. Watkins ha entregado, además, un peso sumamente notorio al personaje de la agente Kayla Craig (Alona Tal). Ella era importante en la temporada estreno, pero ahora inclusive abarca el 50% de la atención. Así pues, tanto como vemos al detective Alex Cross, habrá que acostumbrarse a su versión femenina, una oficial del buró cuyo hilo dramático se divide en dos: cumplir su más reciente misión, e intentar sortear un castigo luego de un operativo mal ejecutado.

Elle Monteiro (Samantha Walkes), Alex Cross (Aldis Hodge) en una escena de la nueva temporada. / Ian Watson

En la primera temporada el villano Ed Ramsey motivaba a que Cross y Craig unan esfuerzos y coordinen, pero los tres primeros episodios de este nuevo paquete de la serie se van sin titubeos: ambos terminan involucrados en un hotel de Texas luego de una jornada en la que se pasó de operativos de búsqueda a bailar música Country junto a granjeros. Ligar a los protagonistas de una serie de forma tan abrupta puede terminar siendo un lastre a futuro. Será cuestión de ver cómo los guionistas han explorado el vínculo más allá de lo meramente sexual.

Elle, por su parte, desconoce aún el vínculo entre Alex y Kayla. La expareja del detective se involucró tanto con este que ya no puede despegarse de su familia. Le ayuda con sus hijos hasta para escoger qué celular comprarles. El oficial de la ley la busca y ambos tienen reencuentros, pero cuando este quiere formalizar, ella lo rechaza recordándole que fue capaz de creerla culpable de sus horrendos problemas del pasado. Cross, entonces, termina simplemente en el limbo.

Por si ya fuera poco con lo descrito, el detective y colega John Sampson (Isaiah Mustafa) tiene su propio arco dramático, aunque quizás todavía no explorado adecuadamente. Mientras interrogaba a una sospechosa de crimen, se entera que esta es su madre biológica. Confundido ante la revelación, pide ayuda a su amigo Alex Cross, pero descubre que este conocía la verdad incluso desde la infancia. Así que, como pasó en la temporada 1, una rencilla entre amigos sale a flote.

Ahora, ¿en qué deben concentrarse Cross y Kayla durante los próximos episodios? La serie de Prime Video tiene como centro a un empresario industrial, el responsable de ‘alimentar Estados Unidos’: (Matthew Lillard como Lance Durand). Una especie de Steve Jobs combinado con Elon Musk que va dando conferencias por el mundo explicando las bondades de su ‘programa mundial de alimentos’. La temporada 2 abre con él recibiendo como amenaza una bolsa con tres dedos. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Por qué?

Alex Cross (Aldis Hodge) en una escena de la temporada 2. / Ian Watson

Matthew Lilard interpreta a un gurú de la alimentación industrial que claramente esconde tantos secretos como virtudes. Cada encuentro que tendrá con Alex Cross y la agente Kayla Craig será una oportunidad para ir deshojando las posibles razones de su estado. Mientras siguen apareciendo hombres asesinados violentamente en diversos puntos del país, el personaje de Lance Durand parece ir en cuenta regresiva. Tocará al espectador ir vinculando –episodio tras episodio—todos los temas arriba mencionados con la misión de nuestros protagonistas: salvar al multimillonario.

En este punto son tantos los temas mencionados en apenas tres episodios de “Cross”: Temporada 2 que resulta un verdadero reto seguir de cerca una serie que, sin embargo, conserva en Aldis Hodge su esencia primigenia: un honorable oficial de la ley que, apoyándose de su talento y habilidades especiales, aborda cada caso con una sutileza singular, sobresaliendo por encima de todos en un departamento de policía como del Washington D.C.