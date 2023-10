¿Cuál es el hotel sudamericano que se encuentra en la lista de los mejores del mundo del 2023?

La reconocida lista The World’s 50 Best Restaurants realizó su primera clasificación en el mundo de los viajes llamado: The World’s Best Hotel. En esta oportunidad, los continentes que tuvo mayores nominaciones fue Europa, le siguen Asia, América del Norte, África, Oceanía y finalmente, América del Sur.

¿CUÁL ES EL MEJOR HOTEL SUDAMERICANO 2023?

The World’s 50 Best Restaurants posicionó al Hotel Rosewood São Paulo, Brasil en el puesto 27. Este lugar fue considerado como “un oasis urbano arquitectónicamente deslumbrante y lleno de arte, situado en el céntrico barrio de Cidade Matarazzo”. Además, esta prestigiosa estancia tiene 180 habitaciones, restaurantes y bares, que “se llenan todas las noches de gente de moda local e internacional”, según los críticos.

¿CUÁLES SON LOS 50 PAÍSES CON LOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO?

A continuación, te presentamos la lista completa de The World’s 50 Best Hotels, en la cual Brasil se encuentra en el puesto 27:

Passalacqua (Moltrasio, Italia)

Rosewood Hong Kong (Hong Kong)

Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya (España)

The Upper House (Hong Kong)

Aman Tokio (Japón)

La Mamounia (Marrakech, Marruecos)

Soneva Fushi (Maldivas)

One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, México)

Four Seasons Firenze (Florencia, Italia)

Mandarin Oriental Bangkok (Tailandia)

Capella Bangkok (Tailandia)

The Calile (Brisbane, Australia)

Chablé Yucatán (Chocholá, México)

Aman Venice (Italia)

Singita Lodges (Parque Nacional Kruger, Sudáfrica)

Claridge’s (Londres)

Raffles Hotels & Resorts (Singapur)

Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia)

Hotel Esencia (Tulum, México)

Le Sirenuse (Positano, Italia)

Borgo Egnazia (Savelletri, Italia)

The Connaught (Londres)

Royal Mansour (Marrakech)

Four Seasons Madrid (España)

Aman Nueva York (EE. UU.)

The Maybourne Riviera (Roquebrune-Cap-Martin, Francia)

Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil)

Capella Singapur (Singapur)

Le Bristol París (Francia)

Park Hyatt Kyoto (Kyoto, Japón)

La Réserve (París)

Gleneagles (Auchterarder, Escocia)

Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Francia)

Cheval Blanc París (Francia)

Four Seasons Astir Palace Hotel Atenas (Grecia)

Soneva Jani (Maldivas)

The Newt en Somerset (Bruton, Reino Unido)

Amangalla (Sri Lanka)

Hoshinoya Tokio (Japón)

Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

Eden Rock (St. Barths)

The Siam (Bangkok)

Badrutt’s Palace (St. Moritz, Suiza)

Atlantis The Royal (Dubai)

The Oberoi Amarvilas (Agra, India)

NoMad Londres (Reino Unido)

The Savoy (Londres)

Equinox Nueva York (EE. UU.)

Six Senses Ibiza (Islas Baleares, España)

Hôtel de Crillon (París).

¿CUÁNDO SERÁ LA SIGUIENTE EDICIÓN?

Según la organización de The World’s 50 Best Restaurants, la siguiente edición de estos premios se llevarán a cabo el próximo 5 de junio de 2024 en Las Vegas, Estados Unidos.